台灣下個機會在哪？謝金河直言AI是百年一遇　點名這2家將翻漲

AI供貨紓解帶動廣達、緯創、英業達訂單回升　蘋果手機Q1掉近2成

▲研調機構集邦（TrendForce）今（19）日釋出最新報告顯示，輝達、超微AI晶片在1月的供貨逐步紓解，ODMs廣達、緯創、英業達等AI伺服器訂單需求回升。示意圖。（圖／取自緯創Youtube頻道）
▲研調機構集邦（TrendForce）今（19）日釋出最新報告顯示，輝達、超微AI晶片在1月的供貨逐步紓解，ODMs廣達、緯創、英業達等AI伺服器訂單需求回升。示意圖。（圖／取自緯創Youtube頻道）

記者魏妤庭／台北報導

雖受限全球經濟發展趨緩，科技產業成長動能趨保守，但研調機構集邦（TrendForce）今（19）日釋出最新報告顯示，輝達、超微AI晶片在1月的供貨逐步紓解，ODMs廣達、緯創、英業達等AI伺服器訂單需求回升，帶動備料拉貨動能走揚，日廠村田、太誘、三星與國巨是主要受惠對象。不過，智慧型手機、PC、筆電與通用型伺服器市況需求相對疲弱，除了中國智慧型手機市場延續2023年第四季拉貨動能，今年首季對MLCC下單備料持穩之外，蘋果手機第一季訂單則下滑近二成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
研調機構集邦研究報告顯示，觀察英特爾、德州儀器等業者近期財報相繼釋出第一季營收衰退警訊，反映出目前供應商接單與出貨平淡，預估今（2024）年第一季MLCC供應商出貨總量僅達11,103億顆，季減7%。

不過，AI領域持續看漲，研調機構集邦研究報告指出，輝達、超微AI晶片1月供貨逐步紓解，ODMs廣達、緯創、英業達等AI伺服器訂單需求回升，帶動備料拉貨動能走揚，而廠村田、太誘、三星與國巨是主要受惠對象。但智慧型手機、PC、筆電、通用型伺服器等市況需求則相對疲弱，像是蘋果手機第一季訂單就下滑近2成，僅中國智慧型手機市場延續2023年第四季拉貨動能，首季對MLCC下單備料持穩。

▲AI晶片供貨改善訂單需求回升，反觀手機、PC筆電、通用伺服器備貨需求平淡。（圖／取自集邦官網）
▲AI晶片供貨改善訂單需求回升，反觀手機、PC筆電、通用伺服器備貨需求平淡。（圖／取自集邦官網）
此外，近期因紅海航道中斷，航運時程增加，但卻未見OEMs理應對ODMs提前部分訂單備料生產的狀況，加上春節提前拉貨不明顯，顯見不論是筆電或是通用伺服器等，第一季市況需求相當平淡。TrendForce預估，若3月份訂單回升未見起色，第一季MLCC供應商平均BB Ratio恐下滑至0.89，季減3.3%。

由於資通訊產業成長趨緩，日廠村田、韓廠三星近期公布去年第四季財報，營收、獲利均下滑，顯示市場仍處於供過於求，供應商面對價格壓力難以紓解，持續進行產能管控外，AI伺服器、中國手機部分品牌廠訂單仍算穩定，目前觀察ODMs廠釋出第二季筆電、通用型伺服器等訂單需求持平或低於1成微幅成長。

值得一提的是，英特爾2024年新平台Meteor Lake，首發具備AI系統算力，新增神經處理單元，來提高整體運算效能，相對用電需求、系統運行溫度也同步攀升，因而增加兩組NPU供電線路，MLCC用量也額外增加每台約90~100顆。其中，又以2.2u 0201、10u 0402、47u 0603等規格居多。隨著下半年新平台導入機種逐漸增加，即便筆電整體訂單與去年持平或小幅成長，但貢獻MLCC用量需求將有所成長。

製造業訂單都回來啦！無薪假剩7446人、再創三級警戒後新低

製造業訂單回來了！無薪假大減至7千5百多人、創近30個月新低

訂單一波波！台積電3奈米需求大增　下半年產能利用率拉升到8成

訂單回來了！無薪假9764人趨平穩　勞動部：製造業去年下半緩降

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞