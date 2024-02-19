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外資上週回補599億！買超台積電3.5萬張最多　狠砍新光金2.4萬張

▲上週台股僅2天交易日，2月15日至2月16日外資在集中市場買超599.91億元，其中買超台積電3.54萬張最多。（圖／記者許家禎攝）
▲上週台股僅2天交易日，2月15日至2月16日外資在集中市場買超599.91億元，其中買超台積電3.54萬張最多。（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

上週台股僅2天交易日，2月15日至2月16日外資在集中市場買超599.91億元，其中買超台積電3.54萬張最多，另賣超新光金2.43萬張最兇。

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根據台灣證券交易所統計，上週（2月15日至2月16日）外資在集中市場總買進金額為3731億元，總賣出金額為3131億元，買超為599.91億元。另外，統計今年截至2月16日止，外資總買進金額為2兆8399億元，總賣出金額為2兆7506億元，累計買超為893億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進的持股）市值為24兆8036億新台幣，占全體上市股票市值的41.97%，較2月5日的23兆8286億元新台幣，增加9749億元。

就個股部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司分別為，台積電居冠，買進132,245千股，賣出96,885千股，買超35,360千股。第二名為群創，買進90,852千股，賣出62,182千股，買超28,670千股。第三名是英業達，買進65,408千股，賣出47,322千股，買超18,086千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司依序為，新光金買進18,980千股，賣出43,306千股，賣超24,326千股；中信金：買進27,244千股，賣出42,341千股，賣超15,097千股。長榮買進15,267千股，賣出29,183千股，賣超13,916千股。

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