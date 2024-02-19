野球名人房／陳晨威拿下盜壘王 首度公開盜壘時機點！
本周的《野球名人房》首次邀請到樂天桃猿外野手陳晨威到節目中跟大家分享他在中職的故事，本集也聊到2023年拿下盜壘王的心情，陳晨威也首度在節目中公開他拿下盜壘王的關鍵原因。
影音節目部/綜合報導
陳晨威自2018年加入中職後就非常多的獎項，還拿下三座盜壘王，主持人黃忠義在節目中也問到：「你在剛加入職棒的時候，有沒有去設定說，我要爭取這個(盜壘王)獎項」，陳晨威也在節目中透露自己當時還很菜，沒有特別要求，但在第一年拿下新人王他也表示非常意外。
除此之外，主持人東哥對於陳晨威拿下這麼多盜壘王也充滿好奇，在節目中也詢問他盜壘的秘訣以及時機點，他也分享幾個認為幾個容易盜壘的時間點，他表示：「投手好球數領先時，可能兩好一壞、兩好兩壞，就是他還有空間投引誘球，投變化球，那個時機點就會拉得比較長」，晨威除了在節目中除了分享盜壘時機點外，他也分享遇過最難盜壘的捕手，以及與其他隊捕手在球場上的互動，逗趣的互動內容讓主持人何美感到非常驚訝。
節目尾聲也聊到陳晨威在去年開幕戰時漏踩壘包事件，他也還原當時比賽狀況，想聽到更多陳晨威精彩的故事請大家一定要持續關注每周一晚間8點播出的《野球名人房》!