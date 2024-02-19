曹佑寧斷送棒球夢！昔為鈴木一朗想當旅外球員「去日本朝聖」
台劇《華麗計程車行》從學霸斷送夢想去開計程車的故事展開，劇中曹佑寧本要赴英國唸書，但卻因為921大地震及經費問題讓他不得不先暫緩出國計畫，人生蒙上一層陰影。被問及現實生活中自己曾經的夢想時，曹佑寧表示自己想到日本打球，因他除了看到甲子園比賽那股青春熱血外，主要是因為自己的偶像日本傳奇棒球選手鈴木一朗，讓他想去日本朝聖一下。
記者羅凌筠／綜合報導
不過當時他的人生出現棒球和電影2條路，曹佑寧選擇拍戲這個興趣，被問到繼續留在體壇，有沒有機會變大谷翔平第二？他說：「大谷翔平是不可能，自己很清楚，不過有時候看到職棒表現好的球員，收入比我多都有。」而黃冠智曾經想成為棒球選手，他小時候跟著爸爸到現場看球賽，當聚光燈都打在球員身上時，都可以感受到他們都在發光發熱，那感覺好像很棒。
戲裡郭子乾因為把兒子留學金借給朋友，鬧出家庭革命，和楊麗音瀕臨離婚。當談及夫妻相處之處時，郭子乾有感而發地說基本上都是男生先低頭，女生在吵架時情緖來得很快，男生通常會不知道自己錯在哪裡，所以為了家庭和諧建議男生還是先低頭，而在旁即將在3月成為人夫的黃冠智也緊接著說：「錯就錯在我們沒有讓她們每分每秒都開心。」
楊麗音和老公吵架時則是選擇泡杯咖啡、主動示好，她除了考量到氣氛和諧外，也想到以後還要麻煩老公載她出門，一想到有求於老公，她就會主動使出撒嬌功力詢問「老公，要不要喝咖啡」。《華麗計程車行》每周日晚間10點於華視頻道及LINE TV全台首播、2月24日起每周六晚間8點八大戲劇台播出。
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