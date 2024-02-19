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亞洲盃男籃／中華隊「6、7人」集訓！劉錚傻眼　對集訓情況很失望

▲中華男籃隊長劉錚日前發文批評球隊集訓人沒到齊，他今日受訪時坦言心裡確實很不爽。（圖／記者吳忠育攝）
▲中華男籃隊長劉錚日前發文批評球隊集訓人沒到齊，他今日受訪時坦言心裡確實很不爽。（圖／記者吳忠育攝）

記者黃建霖/臺北報導

中華男籃隊長劉錚日前發文批評中華男籃球隊集訓時人沒到齊，引起外界討論，今（19）日在記者會上，劉錚表示自己當下確實感到不爽，看到集訓居然只有6、7人很傻眼，因為他希望能夠以「完整」陣容出去和對方一決高下，而不是在準備不足的情況下出去被打到措手不及。

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劉錚早先發文質疑，球隊不像「一支準備在下個禮拜要比賽」的球隊，訓練只剩6、7個人，其他人全部都回去母隊準備各自聯賽的比賽，而且還都是全新的人，「給人感覺就像是臨時組湊有意願的人去打」。

而除了人員都沒到齊無法磨合，他也質疑配套措施不足，保險問題也懸而未決，因此自己才會「感到不爽」，並在個人社群上發出那一篇文。

「其實當下就只有6、7個人，其實蠻傻眼的，因為我還是菜鳥時跟老大哥，有看過真正的集訓是什麼樣子。」劉錚表示，「剛剛他們說現在的賽會的方式跟制度有改，那這東西看要怎麼去達到一個平衡點？其實我發那篇發的文章，其實最主要想表達的是希望大家可以專心備戰這次的亞洲盃。」

今天在記者會上，劉錚和媒體透露，自己看到集訓的情況確實「有點小失落」，因為在10年前要選進中華隊很不容易，因此他一直很珍惜這種機會。也認為一些行政細節上的事情應該是上面要去解決的，不應該是球員要來處理。

對於這次阿提諾確定不能打了，劉錚倒是平常心看待，因為過去也不是沒有全本土陣容拿到好成績的經驗，主要還是看準備夠不夠充分。不過他希望球隊是能「完完整整的出去和人家打」，如今22號就要比賽了，人都還沒到齊練過一次，要怎麼辦？他心裡也沒有底，直言自己也不知道能有什麼辦法。

至於對未來中華隊集訓有沒有一些想法，劉錚認為可以看看其他國家是怎麼做的，更說：「既然身高不如人，那就要花更多時間」，提前準備、大家都對比賽有足夠的重視，是他會希望看到的。

劉錚過去曾表示自己的一個願望就是在生涯結束前和中華隊一起打進奧運，如今這個夢看起來遙遙無期。當被問到自己何時有打算高掛國家隊戰袍時，劉錚說自己還沒認真想過，不過想在退役前以自己心目中的「完整陣容」拚一次。

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