「天選之肉」變國安疑雲！瘦肉精案中市議會綠黨團要求移送檢調

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議員陳淑華、江肇國等人批評，市府存著「好像抓到了」的心態，才造成烏龍事件，外界質疑這是盒「天選之肉」，盧秀燕後來見風向變了，先說這是個案，今天又喊話說希望不要變成懸案，政治操作痕跡太明顯，西布特羅已經變成「西布特盧」，市議會和立法院要求市長列席說明，卻推給第一線人員。
曾梓展連說兩次「我不接受人身攻擊」！並指不能因為只有台中這一盒驗出含西布特羅，就認為食安處檢驗過程有問題。他指出同一批號有372公斤，但一隻豬只有5公斤梅花肉，即便在市面上找同批號庫存肉來驗，也可能是不同的豬隻。
他並舉地溝油事件也是先公布才追查出大問題為例，強調台中市「就算不算吹哨者也是第一個發現的」。議員張家銨則指衛生局不該將自己當吹哨者，而是安全的把關者、人民公僕，現在該做的是還原事實真相、捍衛自己清白。
市議員李天生則懷疑，若市府整個檢驗過程都沒有問題，是否該檢視為什麼問題豬肉只出自國防部的福利中心？他指現在外界懷疑是「千面人事件」重演，是否有人特地選擇敏感的賣場犯案？市議員蕭隆澤也認為，事情沒那麼簡單，國防部可能被千面人害了，市府要自證清白，就該多用一點心去查證，主動將該案送檢調。
曾梓展則重申，台中市食安處的職責是檢驗而非調查，期待後天在食藥署召開專家會議，會有較明確的結果。
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