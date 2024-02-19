傳朱學恒強吻案關鍵證人 陳菁徽揭案發後鍾沛君驚慌啜泣
台北地院審理政治評論員朱學恒涉強吻案，上週已傳喚3名證人出庭，今（19）日傳喚「關鍵證人」國民黨立委陳菁徽出庭。陳菁徽作證約1個多小時後離去，媒體追問她當時發生什麼事，陳菁徽並沒有多做回應。
記者潘千詩／台北報導
據了解，陳菁徽證稱，她離開飯局後，莫約晚上10時許，就接到台北市議員鍾沛君的LINE通話，驚慌、啜泣的訴說剛剛在餐廳兩度遭朱學恒強壓靠牆強吻的經過，而且鍾曾懷疑酒可能被下藥，因為第一次遭強吻時，她覺得身體無法動彈，當時兩人有討論是不是要報警或去醫院檢查，但鍾沛君顧慮朱學恒網路聲量、輿論影響力大，說還要想想後續該怎麼處理。
法院會傳喚陳菁徽，是因她與鍾沛君有受邀前往朱學恒的飯局，但陳菁徽先離開，案發時餐廳包廂只剩朱學恒、鐘沛君，案發後，鍾沛君有跟陳菁徽聯繫，2022年8月15日，陳菁徽請人送紅酒和卡片給朱學恒，卡片背後貼紙條寫到「為什麼抱她強吻她」，並提及有監視器。
起訴指出，朱於2022年8月6日晚間6時許，與被害女子等人在北市大安區某餐廳包廂用餐，直至晚間9時許，朱見包廂僅剩被害人，他從座位起身走向坐在角落的被害人，以雙手壓住被害人的肩膀，將被害人固定在牆壁後強吻被害人，經被害人轉頭才停手；朱回到座位後見被害人呆坐原地不知所措，再度起身走向被害人，一手壓制被害人肩膀，一手拉住、摟抱被害人的手臂，不顧被害人掙脫，再度強吻被害人。
※【NOWnews 今日新聞
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