跑光光？2023中國外商投資雪崩82%、30年最慘　反間諜使外企卻步

台積電熊本廠／二廠年底興建、三廠也有譜？日本政府好急在線等！

▲台積電日本熊本一廠將於2月24日開幕，不僅二廠確定要在今年底開始興建，之前還傳出三廠也有譜。（圖／我在日本開了一間民宿-福岡旅路民宿Tabiji Hostel提供）
▲台積電日本熊本一廠將於2月24日開幕，不僅二廠確定要在今年底開始興建，之前還傳出三廠也有譜。（圖／我在日本開了一間民宿-福岡旅路民宿Tabiji Hostel提供）

記者許家禎／台北報導

台積電日本熊本廠（JASM）將於本周六2月24日開幕，預計今（2024）年底開始生產，不過日本熊本廠進度順利，在一廠興建的短短1、2年間，連二廠也確定了！今年2月6日台積電宣布與索尼、電裝以及豐田汽車共同投資興檢日本熊本二廠（JASM），預計今年底開始興建。其實，以日本政府通過補助的時間與金額來看，凸顯日本政府也很急，畢竟「得半導體者，得天下」，日本能不能復興過去的半導體大國的盛名就靠這次機會了。

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台積電為因應地緣政治風險、配合客戶需求，近年海外計畫相繼擴展，美國亞利桑那州廠是第一個宣布建的廠，但量產時間從2024年延到2025年。至於日本熊本廠是2021年宣布、2022年4月開始動工，今年2月底正式啟用，不僅順利按照時程建廠、裝機，也預計按表操課今年底量產，不僅如此，熊本二廠也在這短短1、2年間確定！

台積電今年2月6日宣布，將與索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車公司投資日本熊本二廠（JASM），將興建第二座晶圓廠，並計畫於2027年底開始營運。這項投資中，台積電、索尼、電裝以及豐田汽車將分別持有約86.5%、6.0%、5.5%和2.0%的JASM股權。

台積電指出，這是為了回應客戶的需求成長，生產規模擴增將有望優化熊本廠的整體成本結構和供應鏈效率，而跟一廠一樣落腳於熊本縣菊陽町的二廠預計於今（2024）年底開始興建。

台積電表示，屆時熊本一、二廠每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22/28 奈米、12/16奈米和6/7奈米的製程技術。產能部分則可能會依據客戶需求進一步調整，總計熊本一、二廠將直接創造超過3400個高科技專業工作機會。

台積電日本廠的進展時程會那麼順利，日本政府的態度可說是關鍵，不僅積極興建當地基礎設施、解決土地、交通與環境問題外。從補助部分來看，法新社報導，台積電熊本二廠這次獲得日本政府7000億日圓、相當於新台幣1500億元的補助，算算在日本政府的大力支持下，JASM一、二廠的總投資金額將超過200億美元，將近新台幣6300億元，外界認為達到建廠成本的一半左右。

日本政府會那麼積極，主要除了是與日本企業合資，政府順水推舟推一把外，大家也希望藉由台積電的投資進駐，讓昔日「日本矽島」的稱號復活！因為過去早期，熊本所在地九州正是日本半導體基地，在當時號稱「日本半導體之父」的垂井康夫大力推動下，日本半導體製造產業全球市占率曾一度超過50%、記憶體則超過80%。

但數十年前，台灣與韓國半導體產業崛起，日本半導體業逐漸落寞，製程停留在40奈米以上技術節點，更別說28奈米以下或是更先進的製程，因此台積電的投資，讓原本從材料、製程設備到終端產品都有完整供應鏈優勢的日本半導體燃起一線希望。

對台積電來說，就如同創辦人張忠謀曾說，日本擁有完整的材料與設備供應且腹地大，是海外擴廠的最佳地點，對日本政府與當地半導體企業更是復興失落的半導體大業敲門磚，也難怪之前有外媒報導傳出台積電在日本的第三座晶圓廠有譜，有望生產先進的3奈米晶片，雖然台積電並未證實，但有台廠供應鏈透露，日本政府對台積電在日本設廠，至少有4座廠的期待，只是現今國際局勢詭譎多變，也考驗台積電海外設廠的策略。

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