助企業超前部署！勞動部人才資源中心辦企業中高齡員工論壇

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勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，隨著超高齡社會的來臨，企業內部中高齡員工的穩定留用，已成為一項關鍵課題，該中心為協助企業完善人才發展制度，乃舉辦企業內部中高齡員工穩定留用論壇，並邀請專家學者走入企業，透過客製化輔導服務，協助企業優化福利制度的同時，也透過中高齡人才的再培育與講師制度，讓他們在職場上，持續發揮與傳承經驗，幫助企業超前部署，打造銀髮友善職場。
李玫臻說，企業為完善中高齡人才發展制度，透過人才資源發展中心的輔導服務，協助優化員工退休辦法，並推動公司發展所需之中高齡及高齡同仁培育計畫，例如，鼓勵及培養中高齡及高齡員工擔任賣場的銷售員，除藉此解決企業人力短缺的問題，更協助銀髮人才提升職場競爭力。
李玫臻指出，人才資源發展中心並同步協助企業，將內部講師制度化，一方面藉由鼓勵公司大哥大姐擔任內部講師，有系統的協助同仁增進職能，且提高工作效率，另一方面更能提升中高齡及高齡員工的工作成就感及培養其第二專長，最終達到企業技術傳承的目標。
李玫臻並指出，在地深耕逾20年的得意中華食品公司，近年為日後跨世代共事的常態提早做準備，積極推廣「青銀世代合作」，透過銀髮與青壯同仁一對一密集式師徒訓練，除促使中高齡及高齡員工有效傳授實務技能，更協助青壯同仁順利通過考核，獲得升遷及加薪的機會，發揮青銀共工共融的職場精神。
二度就業的中高齡員工分享說，她在得意中華食品公司服務至今已12年，透過傳遞專業知識給新進同仁的過程，除了增加工作的自信心外，更獲得公司加薪的鼓勵，從沒想過在公司服務這麼長的時間裡，還能找到自我職場價值，並獲得成就感。