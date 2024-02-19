逛完台中燈會「手機直接壞了」！遊客回家傻眼　兇手是這座燈區

日本大創百貨創辦人80歲病逝！曾靠「100日圓銷售法」逆境大翻身

▲日本知名百圓商店「大創百貨」創辦人矢野博丈，傳在2月12日時，於廣島縣東廣島市病逝，享壽80歲。（圖／取自x＠Nqh120300）
▲日本知名百圓商店「大創百貨」創辦人矢野博丈，傳在2月12日時，於廣島縣東廣島市病逝，享壽80歲。（圖／取自x＠Nqh120300）

記者潘毅／綜合報導

日本知名百圓商店「大創百貨」創辦人矢野博丈，於2月12日時在廣島縣東廣島市病逝，享壽80歲，而大創產業也證實這項消息。過去矢野博丈更靠著「100日圓」銷售法，在全球創造出5千間分店的「大創」帝國，而他的經商理念，也成為成功人士的標竿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合日媒報導，大創產業宣布，創辦人矢野博丈於本月12日時，因為心臟衰竭過世，享壽80歲。矢野博丈在1943年時於中國北京出生，世界二次大戰結束後，他與家人搬回父親故鄉廣島縣東廣島市。

矢野博丈一路讀到大學畢業，但出社會後工作不順遂，身上一度背負700萬日圓（約新台幣145萬元）的債務，最終毅然決然前往東京創業，在1972年時設立「矢野商店」，也就是如今「大創產業」的前身。

▲大創一度在全球括展5000間分店，成為業界標竿，創造出百圓商店帝國，在台灣各縣市也有許多間分店。（圖／取自大創官網）
▲大創一度在全球拓展5000間分店，成為業界標竿，創造出百圓商店帝國，在台灣各縣市也有許多間分店。（圖／取自大創官網）
當時矢野博丈開著卡車，到各大社區販賣毛巾、衣物等日常家庭用品，還將所有商品設定均一價100日圓，成功闖出知名度。到了1977年時，矢野博丈正式創立「大創」，並在後續幾年間不斷開設分店，更在日本20世紀末泡沫經濟破滅後，成為當時社會大眾歡迎的消費模式，大創也規畫在海外闖出名堂，於2001年時就有來台灣開設首間海外分店，大創更一度在全球拓展5000間分店，成為業界標竿，創造出百圓商店帝國。

矢野獨特對於經營也有一套自己堅持的哲學，比起營收，他更重視客人感受，總是將客人擺在第一位，也為了避免顧客產生「便宜沒好貨」的偏見，在他的大創百貨裡，只願販售好品質的商品，即便成本高達98圓，也會堅持以100圓價格販售。

2018年時，矢野博丈也正式交棒給年輕一代經營大創，自己則退居幕後，之後也受母校中央大學、廣島大學招聘為教授。矢野博丈也成為許多企業經營者的典範，常到各地演說，分享他的經商之道。

日本老人拾漂流物維生！撿到台灣大學「1物」賺爆　節目組也驚呆

Joeman買1500萬東京透天！在日台人曝「不會想買」　中肯分析曝光

網紅在台灣成「亂源」代名詞！資深KOL嘆：社會養出的怪物長大了

150坪房子「租金2000」沒看錯！房東列入住7條件　網嚇壞：不單純

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞