日本大創百貨創辦人80歲病逝！曾靠「100日圓銷售法」逆境大翻身

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矢野博丈一路讀到大學畢業，但出社會後工作不順遂，身上一度背負700萬日圓（約新台幣145萬元）的債務，最終毅然決然前往東京創業，在1972年時設立「矢野商店」，也就是如今「大創產業」的前身。
當時矢野博丈開著卡車，到各大社區販賣毛巾、衣物等日常家庭用品，還將所有商品設定均一價100日圓，成功闖出知名度。到了1977年時，矢野博丈正式創立「大創」，並在後續幾年間不斷開設分店，更在日本20世紀末泡沫經濟破滅後，成為當時社會大眾歡迎的消費模式，大創也規畫在海外闖出名堂，於2001年時就有來台灣開設首間海外分店，大創更一度在全球拓展5000間分店，成為業界標竿，創造出百圓商店帝國。
矢野獨特對於經營也有一套自己堅持的哲學，比起營收，他更重視客人感受，總是將客人擺在第一位，也為了避免顧客產生「便宜沒好貨」的偏見，在他的大創百貨裡，只願販售好品質的商品，即便成本高達98圓，也會堅持以100圓價格販售。
2018年時，矢野博丈也正式交棒給年輕一代經營大創，自己則退居幕後，之後也受母校中央大學、廣島大學招聘為教授。矢野博丈也成為許多企業經營者的典範，常到各地演說，分享他的經商之道。