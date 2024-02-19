股神巴菲特因「地緣政治」清倉台積電　今等同少賺39億美元

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在受訪時，巴菲特稱自己大砍台積電的原因，主要跟「地緣政治」有關，巴菲特先是在波克夏年會中表示台積電是間「了不起的公司」，還稱讚其在晶片業界領頭地位無人能與之相提並論，但由於地緣政治動盪，他認為有愈來愈多全球客戶擔心在技術方面過於仰賴台灣，因此認為選擇在日本投資會比投資台灣更加保險，這也顯示當時美國和中國之間的緊張關係。
不過因為地緣政治關係選擇脫手的巴菲特或許沒料到，在他最終決定清倉後，台積電股價自2023年4月1日的84美元，一路漲至2024年2月8日的133.73美元，上漲幅度接近六成，若按照當初以41億美元買進、持有6010萬單位股票來計算，現在最高可能已經漲到80億美元，也就是巴菲特這波策略損失將近新台幣1200億元左右。
但有分析師也向外媒指出，巴菲特旗下不僅有投資公司波克夏（Berkshire Hathaway），事實上還有專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM），在去年九月該投資組合持有6.9億美元部位仍屬波克夏資產的一部分，而當時NEAM還有持有包含台積電、蘋果、恩智浦、博通和Alphabet等5檔AI概念股，因此巴菲特的投資策略事實上距離台積電並不遠。