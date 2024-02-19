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股神巴菲特因「地緣政治」清倉台積電　今等同少賺39億美元

▲美國億萬富豪巴菲特因地緣政治關係，2023年決定減持旗下投資公司波克夏對台積電的持股。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國億萬富豪巴菲特因地緣政治關係，2023年決定減持旗下投資公司波克夏對台積電的持股。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國投資大師「股神」巴菲特（Warren Buffet）自從買進台積電後，於2023年起以「地緣政治」為由開始減持旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）對台積電的86%持股，不過2024年農曆春節期間，台積電股價飆上新天價，以當時巴菲特持有的6010萬單位計算，如今可說是少賺了快39億美元。

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根據《路透社》、《商業內幕》等外媒報導，巴菲特在2022年11月以41億美元（約新台幣1270億元）買進台積電存託憑證ADR，但在2023年2月開始砍掉86％持股，直至去年5月宣布已全數出清，當時有不少股民跟著脫手持股，導致台積電股價一度暴跌。

在受訪時，巴菲特稱自己大砍台積電的原因，主要跟「地緣政治」有關，巴菲特先是在波克夏年會中表示台積電是間「了不起的公司」，還稱讚其在晶片業界領頭地位無人能與之相提並論，但由於地緣政治動盪，他認為有愈來愈多全球客戶擔心在技術方面過於仰賴台灣，因此認為選擇在日本投資會比投資台灣更加保險，這也顯示當時美國和中國之間的緊張關係。

不過因為地緣政治關係選擇脫手的巴菲特或許沒料到，在他最終決定清倉後，台積電股價自2023年4月1日的84美元，一路漲至2024年2月8日的133.73美元，上漲幅度接近六成，若按照當初以41億美元買進、持有6010萬單位股票來計算，現在最高可能已經漲到80億美元，也就是巴菲特這波策略損失將近新台幣1200億元左右。

但有分析師也向外媒指出，巴菲特旗下不僅有投資公司波克夏（Berkshire Hathaway），事實上還有專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM），在去年九月該投資組合持有6.9億美元部位仍屬波克夏資產的一部分，而當時NEAM還有持有包含台積電、蘋果、恩智浦、博通和Alphabet等5檔AI概念股，因此巴菲特的投資策略事實上距離台積電並不遠。

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