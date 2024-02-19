體驗ㄎㄠ蔥頭慶龍年！台灣中油石化事業部舉辦採摘洋蔥趣活動
台灣中油公司石化事業部18日，在高雄市林園區，舉辦企業家庭日採摘洋蔥趣活動，執行長黃三泰與高雄市長陳其邁，以及立法委員林岱樺、在地議員共同參與活動，也吸引石化事業部員工及眷屬踴躍參加，體驗ㄎㄠ蔥頭的樂趣。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司石化事業部舉辦採摘洋蔥趣活動，是由該事業部執行長黃三泰及副執行長吳祐明共同主持，高雄市長陳其邁、立法委員林岱樺、林園區長簡水彬、市議員王耀裕、邱于軒、李雨庭、林園區里政會主席洪進財等人與會。
高雄市長陳其邁說，林園是台灣最早種植洋蔥之處，也是全台最早採收的地方，更是高雄唯一的產地，林園洋蔥脆甜可口是料理的好夥伴，且林園接近海邊，讓人心情非常輕鬆，也因為靠海而土壤鹽分較高，種植出的洋蔥，甜脆多汁，適合各種不同的料理使用。
台灣中油石化事業部執行長黃三泰表示，石化事業部身為林園的一份子，不但贊助深具林園在地特色的「龍來林園、洋蔥炒翻天」豐年季活動，更動員同仁參與採摘洋蔥趣活動。
當採摘洋蔥的時間一到，同仁們全副武裝，戴上帽子、斗笠及各式各樣的「ㄎㄠ蔥頭」利器，使出渾身解數，勢要把洋蔥裝好裝滿，最溫馨的是，小朋友在父母的帶領下，體驗「ㄎㄠ蔥頭」的樂趣，而在看到洋蔥被順利拔起時，小朋友們小小的臉蛋上也洋溢起驕傲、幸福的微笑，相信這樣有趣、又富有教育意義的育樂活動，肯定也能讓參與同仁及員眷帶來滿滿的收穫。