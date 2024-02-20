曾馨瑩14歲女兒有大長腿！身高直逼媽媽根本姊妹 長相拷貝郭台銘
49歲曾馨瑩2008年和大24歲鴻海集團創辦人郭台銘結婚，陸續為郭董生下1子2女，她18日在IG分享和大女兒「妞妞」的合照，14歲妞妞已經成為亭亭玉立的少女，遺傳爸媽高䠷身形，擁有一雙大長腿，網友端詳長相，直呼：「好像郭台銘！」
記者楊穎軒／綜合報導
目前曾馨瑩和小孩在美國度假，曝光的照片，長女妞妞一頭長髮過肩，疑似化上淡妝，穿寬鬆棉T及熱褲，露出筆直又纖細的長腿，五官深邃，神似郭台銘多一些，妞妞倚靠在165公分媽媽身旁，目測母女倆幾乎快一樣高。
曾馨瑩寫下：「sweetdate.」並標記愛女的帳號，貼文一出，蕭敬騰老婆林有慧留言：「長大了！」友人訝異：「上一次看到她還到我腰而已...」網友驚呼：「天啊！女兒完全遺傳了好基因，太美了吧」、「Copy郭董」、「好像比媽媽高了」、「妹妹越變越漂亮了」、「根本就是姊妹花」、「羨慕妳們可以是朋友，是閨密，是姐妹，是母女」！
妞妞不僅身高遺傳180公分郭台銘，也與曾馨瑩一樣熱愛跳舞，偶像是蔡依林及BLACKPINK，前年站上鴻海尾牙舞台，除了表演蔡依林的歌曲〈Play我呸〉、〈I'm Not Yours〉，還和陳零九合唱〈天黑請閉眼〉，展現舞蹈及音樂細胞。
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