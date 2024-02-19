轉職工程師來得及嗎？半導體員工年薪平均208萬元　比製造業高3倍

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同時，若與2012年半導體產業附加價值僅0.79兆元相比，近10年來我國半導體產業附加價值成長了3.75倍，年複合成長率高達 14.1%，顯見台灣半導體產業從技術追趕轉為技術領先者，運用先進技術、高階設備、精實人力完成晶片的生產，創造高經濟價 值且不易複製。
商機龐大也同樣造就大量就業機會，在就業方面，台灣半導體產業的從業人數在2022年為32.7萬人，相較10年前的21.3萬人雖僅僅上升1.5倍，但產業附加價值卻增加3.75倍，也就是說，每位半導體從業人員的勞動生產力，提升約2.4倍，每人每年約創造900萬元附加價值，反應前述半導體高質精的特色，也反應臺灣逐漸從勞力密集的產業型態，快速轉向資本與技術密集型的科技產業。
此外，薪資方面，台灣半導體產業協會表示，以半導體業上市櫃公司用人費用（扣除勞健保、退休金等）除以公司總人數，可推估2022年半導體產業平均每員工年薪約208萬元 ，對比主計總處公布製造業每人總年薪約72.5萬元，半導體從業人員的薪資約為製造業平均水準的近3倍，可說是臺灣的高薪產業。
在薪資帶動方面，由於半導體產業所帶動的各行業就業，會有對應的「薪資」收入，根據主計總處「薪資與生產力統計」資料，即可估算出半導體產業所帶動的供應鏈總薪資，以2022年資料計算，台灣半導體產業可帶動供應鏈薪資約4053億元，其中工業2646億元、佔65.3%，服務業1407億元、佔34.7%，這些薪資轉換成消費，進而帶動第三波消費誘發效果。