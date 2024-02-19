想結婚也無法！日本結婚數將創90年最低　步入「婚姻冰河期」

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1933年時，日本人口大約是現在的一半，結婚年齡也更年輕，平均年齡為25歲，比起目前的初婚年齡年輕了5歲左右。
日本政府16日在內閣會議上通過了一項擴大措施法案，希望能扭轉不斷下降的出生率，但該法案能否減輕年輕人對未來的擔憂和鼓勵家庭方面的效果目前仍不清楚。該法案包括增加兒童津貼和育嬰假福利，截至2026會計年度每年將花費3.6兆日圓。
不過有鑒於過去提高出生率的措施沒有效果，目前尚不清楚更多的預算撥款是否會扭轉局面。報導提到，2019年10月開始，日本政府透過提高消費稅率所得的1.5兆日圓用于對3至5歲兒童提供免費保育，並從2020年開始採取減輕大學學費負擔的措施。儘管如此，日本出生人數仍持續下降，2022年已跌破80萬人，是有相關統計以來的最低值。
上述對策效果不佳的原因之一是政策重點放在「支援育兒」上，而沒有照顧到未婚年輕人。截至2021年，持續婚姻生活15至19年的夫妻最終生育孩子數為1.9人，數量並不算太少，可見結婚人數下降對少子化的影響很大。
報導指出，目前想結婚也無法結婚的「婚姻冰河期」，根源在於年輕人就業不穩定、收入下降。據勞工組織Rengo在2022年的一項調查，在學校畢業後找到全職工作的女性中，有57.7%有小孩，而從事兼職工作的女性中，這一比例僅33.2%。找到全職工作的人有配偶的比例為63.6%，沒有找到全職 工作的人有配偶的比例為34.1%。
總務省2022年一項調查發現，年收入較低的男性更可能成為終身單身漢。日本綜合研究所研究員表示，低收入人群的結婚意願顯著下降。
由於日本約98%生育是由已婚夫婦所生，因此結婚人數的變化將直接影響生育數。若是日本未婚情況更加嚴重，少子化的情況也會變得更加嚴峻。