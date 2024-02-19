晚安小雞曾說「中國人叫他走」！恐不只惹怒柬埔寨 對話紀錄曝
台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）與友人阿鬧前往柬埔寨拍攝造假影片，引發柬埔寨政府震怒。如今他跟內部Line群組對話曝光，內容提及「中國人叫他走」，結果真相曝光全部都是做假，被網友諷刺：「這下不只得罪柬埔寨了」。
國際中心賴正琳／綜合報導
從Line群組截圖研判，是「晚安小雞」演完失聯後逃跑戲碼、回到飯店報平安時的說詞。「晚安小雞」在群組表示，「我被綁在椅子上，後來有一個中國人進來跟他們講話，中國人叫我走，我就不知道是不是真的放我走，我就一路一直跑一直跑」、「應該是有人找人來救我，這次我真的錯了」，對話內容顯示「晚安小雞」直到被捕前的最後一秒都在騙。
PPT網友貼文顯示，「晚安小雞」即使已經知道自己上新聞，還跟大家編了一套劇本，自稱真的被綁在椅子上，「還有什麼中國人放他離開，他就一直跑一直跑」，當時外界傳「晚安小雞」造假，「還叫粉絲要沉住氣，不要相信，也不要回應」，在柬埔寨政府開記者會前都在騙粉絲跟社會大眾。
網友們聞訊紛紛留言：「這下不只惹了柬埔寨，還牽扯中國了」、「以為隔天回台灣就沒事了」、「最高境界，演戲演到把自己先變詐騙集團」、「浪費社會資源」、「還好有監視器畫面」和「好棒喔，讓世界看到台灣」。