台北市議員鍾沛君遺憾朱學恒至今不認罪 法院訂3月29日宣判
政治評論員朱學恒今（19）日再度為了強吻案出庭，台北地院從下午2點半一路開到傍晚5點多結束，全案辯論終結，法官訂3月29日宣判。台北市議員鍾沛君庭末受訪表示，她覺得最遺憾的是一直到今天被告還是完全否認犯行，但她要告訴所有有一樣經歷的人，要相信世界上有正義公道，要相信總有一天會天亮。
記者潘千詩／台北報導
鍾沛君表示，謝謝大家關心，自己也很不好意思這件事情會一直上社會版面，佔用社會資源，但到今天算是審理到一個階段，很慶幸自己當時選擇決定要站出來，未來關於相關訴訟經驗，將彙整提供給所有需要幫助的人，未來如果有民事求償金額，也會全數捐出，幫助需要幫助的人。
鍾說，她也很遺憾，一直到今天被告還是完全否認他的犯行，不願意道歉，也不願意認罪；但是她還是想告訴所有有一樣經歷的人，你要相信自己，要相信司法，要相信這個世界上有正義公道，你要相信總有一天會天亮。
至於早一步離開的朱學恒被媒體問到是否覺得審理不公平，他突然挑了一下眉毛，但仍然不講任何一句話，直挺挺的離開法院。
※【NOWnews 今日新聞
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