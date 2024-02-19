禽流感疫情+1！屏東土雞場2.1萬土雞遭撲殺 禽肉、雞蛋供應穩定
農業部防檢署今（19）日表示，獸醫研究所通知，屏東縣鹽埔鄉1土雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行7及9週齡黑羽土雞2萬1593隻之撲殺銷毀作業。
記者林志怡／台北報導
防檢署副署長徐榮彬對《NOWnews今日新聞》指出，113年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計10例（陸禽6場、鴨2場、鵝2場），目前的禽流感疫情仍較去年來得少，且禽肉、雞蛋等供應都還屬穩定，至於後續疫情仍有待觀察。
防檢署指出，今明兩日西半部日夜溫差大，下週一晚及週二清晨有強烈大陸冷氣團發生機率，請養禽業者應適時開啟禽舍保溫及通風設備，以降低家禽緊迫，並落實禽場各項軟硬體生物安全措施，如維持防鳥設施正常運作。
此外，防檢署也呼籲業者，應落實場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出應澈底消毒等，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢署籲請業者務必依禽場所在地直轄市、縣(市)政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防疫措施」落實防疫，倘被查有違反該措施者，依「動物傳染病防治條例」規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。