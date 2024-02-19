籲柯文哲轉戰台中市長 江和樹：真想為台灣做事不一定要當總統
2024總統暨立委選舉1月甫落幕，各陣營已著手布局2026地方選舉。名嘴董智森昨說，民眾黨勢必要布局台中，有一派聲音叫柯文哲選台中市長，但柯文哲不願意，因為萬一選上了，恐怕難選總統。民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，台中人民對柯文哲有期待，況且不一定要當總統才能為台灣做事，當台中市長也可以有很好的表現。
記者顏幸如／台中報導
柯文哲總統選舉雖落敗，但台中市得票率是六都最高，名嘴董智森日前在政論節目指出，未來民眾黨勢必布局台中，2026不會是蔡壁如選市長，民眾黨推派人選不易，有一派聲音叫柯文哲到台中參選，但柯文哲當然不願意，因為「選上比選不上更麻煩」，柯文哲還是想選總統，真要選上台中市長，就不可能選總統。
最早鼓吹柯文哲轉戰台中的民眾黨市黨部主委江和樹說，這兩天政論節目一直討論柯文哲是否到台中選市長？有人說不可能，但他認為「沒什麼不可能，只有願不願意」。他呼籲柯文哲要扎根台中，台中才有希望。
江和樹說，柯文哲都還沒到台中經營，就在總統大選拿到30%選票，如果2026轉戰台中，就有可能當選。至於外界指柯若當選市長，代表2028總統夢碎。江和樹認為，台中人民對柯文哲有期待，若真心為台灣人民做事，不一定要當總統，台中市長也可以有很好的表現。
江和樹指出，台中人非常歡迎優秀的政治人物。當年國民黨胡志強卸下外交部長職務一年多，就當選台中市長；民進黨林佳龍也是從台北到台中蹲點，先是當選立委，十年磨一劍當選市長。