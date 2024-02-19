周杰倫硬起來！不甩泰勒絲黑粉酸蹭熱度 狠嗆：有狗吠代表你還行
華流天王周杰倫朝聖西洋天后泰勒絲演唱會，謙稱觀摩別人的演出，感謝對方團隊給公關票，視野相當好，本是美事一樁，卻有酸民認為他跟昆凌蹭熱度，指控他拿的公關票不是泰勒絲團隊給的，應是廠商給的，還可能是自己買的！新聞消息登上微博熱搜第一，周杰倫這回態度強硬，今（19）日先是回覆粉絲「我只看我想看的，沒事」，稍後又在IG限時動態反擊「只要有狗在吠，代表你還行」，罵人又捧了自己，說話功力十分高強。
記者江芷稜／綜合報導
泰勒絲演唱會去年颳起旋風，橫掃北美66場，票房收入高達10億元美金（314億元台幣），這次她造訪亞洲，在日本東京、澳洲墨爾本、雪梨、新加坡開唱，同樣話題不斷，明星跟風來追星，賈永婕、吳佩慈也到日本東京巨蛋朝聖，直呼第二排視野很好，是否為公關票無法得知。
周杰倫觀賞泰勒絲澳洲演唱會，所在位置就在舞台音控台旁邊，剛好正對舞台，視野、音響效果最為全面，這也是國內不少戶外演唱會都會安排的媒體區、公關票位置，可以將演唱會效果盡收眼底，而傳說泰勒絲會保留一個觀賞區域給家人，離舞台更近，歌迷對周杰倫所稱的團隊給的位置認知不同，便指控他蹭熱度，讓天王蒙受不白之冤，而吳尊曬出昆凌給的公關票，同樣遭受池魚之殃。
微博平台吵成一團亂，沒有開設微博的周杰倫，反而落得耳根清淨，在澳洲開心跟朋友打網球，看到網友罵他蹭熱度，他反酸「在這個圈子不管多久，只要有狗還在吠，就代表你還是行的，沒人吠的時候，就要小心了，共勉之……」，網友反應呈現兩極化，微博罵聲多，IG粉絲則力挺周杰倫做自己，要他不必在意狗吠聲。
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