疑特斯拉「首款掀背車」被拍！售價恐不到80萬台幣：搶攻入門市場
電動車龍頭品牌特斯拉（Tesla）再度成為注目焦點，因為近期一段在特斯拉柏林超級工廠的航拍影片，疑似拍到特斯拉尚未公佈的全新入門車型內部代號Redwood，畫面曝光也引發車圈熱烈討論。
記者潘毅／綜合報導
近期 YouTuber 頻道「Tobias Lindh」貼出2月15日在Tesla 柏林超級工廠的航拍畫面，其中一段畫面在停車場拍到一輛貼滿偽裝貼紙的未完成車輛，與停放在一旁的 Model Y 對比明顯小上一號，且車尾也看起來也像是掀背設計，是目前特斯拉市面上沒看過的車型設計。
因此影片曝光後，立刻引發全球電車迷的關注，許多人更認為這款車就是未來可能將以 Model 2 名義發表，目前特斯拉內部代號 Redwood 的小型 Crossover 跨界休旅車。
事實上過去馬斯克就曾透露，將會推出一款新車型比 Model 3 和 Model Y 便宜得多，但是現階段特斯拉還有許多前置作業要處理，因此現階段沒有積極開發入門車款。而被外界公認是Model 2製作計畫的「Phase 3」，自2021年開始後，就在2022年宣布暫停。
雖然特斯拉官方仍未對本次傳言做出回應，但根據外媒掌握的流出消息顯示，特斯拉之後推出的入門車款，高機率以Model 2或Model Q命名，續航力約落在300～400km左右，鎖定電動車首購族，主要用途於都會代步，價格則會設定在2.5萬美金（約新台幣75萬元），為特斯拉搶占入門級距市場。