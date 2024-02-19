日本大創百貨全球5千間店！台灣是海外首站 曾因1事面臨斷貨危機
在全球範圍擁有5千多間門市的日本「大創百貨」，憑藉著招牌的「100日圓」銷售法，成功創造出零售帝國。其創辦人矢野博丈則在本月12日病逝，享壽80歲。事實上，台灣曾是大創百貨進軍世界的第一站，更曾面臨斷貨危機。
記者潘毅／綜合報導
矢野博丈大學畢業後曾一度背負700萬日圓債務，1972年他毅然奔赴東京創業，開設「矢野商店」，開著卡車在小巷弄內兜售日常家庭用品，設定均一價100日圓，成功闖出知名度，並在1977年成立大創產業，成為百圓店帝國的起始點。
「大創百貨」在日本站穩腳步後，矢野博丈也將目光轉向全世界，並選定台灣成為立足國際的第一站，於2001年時來台開設首間海外分店，起初與日本採用相同策略，喊出均一價「新台幣39元」，採取薄利多銷手法闖出名堂，門市數也逐漸增加。
不過在2018年時，大創百貨遭立委黃國昌踢爆，曾於2015年間偽造標籤進口日本福島食品被抓包，當時被經濟部罰禁止輸貨6個月，沒想到大創卻竄改交易日期，主導竄改商品進口日期的是大創前總經理西谷晃司，因此再遭經濟部祭出4164萬元罰鍰，並廢止進出口許可證，2年內無法從日本輸入貨品，一度面臨斷貨危機。事件曝光大創也舉辦記者會公開致歉，並一度將商品採購改在台灣境內執行。
時至今日，大創百貨在台灣依舊有82間門市，早期喊出的均一價「新台幣39元」，也早已漲至49元。近期創辦人矢野博丈逝世，也再度讓這個遍布全球的「百圓商店」帝國成為話題主角。