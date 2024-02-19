李亦伸專欄／中華男籃歸化球員「行不行」？　回到現實、認識自己

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1、阿提諾是個好球員，他211公分身高、規格，場均20分、10籃板能力，確實能為中華隊加分，補上中華隊禁區高度和籃板、防守之不足。但老實說，加分很有限，中華男籃過去兩年也很難靠阿提諾，提升成為不同等級球隊。
2、阿提諾經紀人去年九月要求，要簽新約，一簽就要兩年，否則不簽。中華籃協和體育署立場是一年一簽，這樣有彈性，也能看阿提諾融入和各種表現，可以做出不同決策。
雙方各有立場，沒有對錯，這是純生意，不是談感情。我個人傾向是放棄阿提諾，給他自由，他如果很有能力，其他地方都能找到更好待遇和發揮空間，他的整體能力對中華隊加分太有限。
3、即使有阿提諾，中華男籃現有戰力面對資格賽同組紐西蘭、菲律賓，還是缺少競爭力，幾乎沒有贏球把握和空間。
中華男籃現階段最重要的是凝聚力、防守、提升身體對抗強度和自信，展現拚勁和團隊，打出最好比賽內容和鬥志。
4、很多人都在期待P聯盟夢想家中鋒213公分Brandon Gilbeck做為新歸化重點人物，他有意願，球迷期待，只差啟動，因為歸化球員需要相當預算並走完相關程序，那需要時間。
Brandon Gilbeck是純中鋒，沒有外線能力，今年球季在夢想家場均11.8分、11.6籃板，是上季P聯盟火鍋王和最佳防守球員。他是一名非常可靠長人苦工，最優質團隊球員，情緒穩定智商高。
論歸化，他非常合適，但進攻得分能力單調，我真不確定他能為中華隊帶來多大戰力和提升。
5、我對中華男籃歸化球員需求、認知和定位是，「必須要有強大得分爆發力和比賽統治力，這樣才能提升中華隊戰力和競爭力，扭轉情勢，改變中華隊體質，如果只是阿提諾這種等級長人，或是Brandon Gilbeck這種防守型苦工、籃板長人，能為中華隊加分都很有限。」
阿提諾、Brandon Gilbeck功能都太單一長人，我認為像T1聯盟台啤雲豹洋將克羅馬這種全能鋒衛洋將，身高198公分，可以控球、有強大單打能力、能打1-4號位置，會投會切會協防肯拚防守，同時能持球創造空間和機會，這才是中華男籃現在最需要最合適歸化球員類型。
一如約旦歸化球員Rondae Hollis-Jefferson，身高198公分，滿場飛奔、進攻端無所不在、防守玩命到底，一個人支撐約旦攻防體系。
6、中華男籃歸化球員「行不行」?
中華籃協評估，體育署出錢，歸化球員必須從生意、現實面，更重要的是實際戰力、球隊提升、比賽內容去看，阿提諾確實太平凡。我也不認為Brandon Gilbeck能比阿提諾強大多少，Gilbeck確實球商更好、防守更優、籃板更硬，也是更好的團隊球員，但對中華男籃迫切需求和現實競爭，進攻能力和手段真的太平凡。
讓純本土去拚，給本土長人更多磨練空間和三倍要求，中華男籃再打「歸化球員」這張牌，砸錢去歸化這一類長人，能力和作用都很有限，並不是什麼明智做法和決策。
除非是更精英和能力超凡歸化球員，否則留給本土球員去打硬仗，亞籃前八球隊中華隊打不贏也很難贏，後八球隊中華隊要贏球，問題也不會太大，這才是中華隊接下來要努力自我提升和精神武裝的重點。
回到現實，看清亞籃，認識自己，不難發覺歸化球員真沒那麼重要。
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