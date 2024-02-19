接替古天樂追弊案！吳卓羲中環封街飛車 驚見《赤裸》三級片女星
香港動作片《反貪風暴之加密危機》今（19）日釋出預告，吳卓羲接替古天樂再率廉政公署成員追查弊案，劇組將中環封路拍攝飛車場面，金馬影后、《赤裸羔羊》三級片女星吳家麗及喜劇巨星「開心鬼」黃百鳴也加入演出陣容，讓影迷直呼很驚喜。
記者黃雅琪／綜合報導
香港反貪系列電影，由古天樂主演，描述廉政公署官員追查各式貪汙弊案，2014年起一共推出《Z風暴》等5部系列作品。型男港星吳卓羲首度加盟，他曾以電視劇《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》打開知名度，接連演出《拆彈專家》系列、《風再起時》等電影；2022年還參與中國大陸綜藝節目《披荊斬棘2》，讓知名度更上一層樓。
吳卓羲在《反貪風暴之加密危機》中扮演廉政公署的長官，個性冷靜細心，但是個超級工作狂，會不惜一切追查真相。他原以為這部作品重在查貪汙的文戲，沒想到動作場面不斷，成為體力大考驗，讓吳卓羲忍不住笑說：「想不到當ICAC（廉政公署）會比我演警察時的動作戲還要多，但最重要是拍得好看、有型，讓觀眾覺得精采。」
劇組大手筆在市中心的中環街頭封街拍攝飛車場面、借了超多名車，吳卓羲說：「拍攝時好興奮，因為好多名車在街頭狂飆，真的很刺激！因為劇組安排封街，我們才有機會站在最熱鬧的街道中間演出，平日是不可能停留在這邊的，太難得的機會了。」《反貪風暴之加密危機》2月23日上映。
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