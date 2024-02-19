台灣燈會高鐵燈區2/24點燈 全國首創「綠能燈區」
台灣燈會時隔16年重返臺南，代表「歷史、文化」的「安平燈藝術燈區」已在2月3日點燈，成功吸客超過300萬人次到訪，接下來代表「科技、未來」的「高鐵燈區」也將在2月24日元宵節當天點燈。臺南市長黃偉哲表示，高鐵燈區規劃有「主展區」、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區，其中「綠能燈區」善用在地研發的綠能技術，燈具光源由氫能及太陽能兩種綠能發電與儲能裝置供給，為首度、也是全國唯一「利用全綠能發電」的燈會展區。
記者黃文德／台南報導
「2月24日元宵節衝臺南是必須！」黃偉哲表示，2月24日元宵節當天熱鬧非凡，白天有世界蘭展開幕 (在歸仁區的大臺南會展中心)、臺灣蘭展開幕 (在後壁區的臺灣蘭花生物科技園區)，晚上則有「台灣燈會-高鐵燈區」啟燈、「鹿耳門聖母廟煙火」、「鹽水蜂炮」。「白天是世界蘭花繽紛、喜迎春；晚上則是燈會、煙火、蜂炮齊聚，愈夜愈美麗！」
臺南市政府表示，「2024台灣燈會-高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日。高鐵燈區3個展區當中，位於沙崙智慧綠能科學城的「綠能燈區」，將最新淨零科技結合藝術燈景，整個綠能燈區燈飾的電力來源為太陽能與氫能發電，全部由科學城內自發自用，技術來源則是「太陽光儲技術」、「氫能發電技術」。除此之外，此區也採用低功耗的裝飾燈，打造全國首例的綠能供電燈區。
臺南市政府指出，這次「綠能燈區」的規劃與工研院合作，將既有的太陽能樹、太陽的果實等綠能公共藝術造景重新詮釋，並使用閃電、綠洲等地景串連，讓走在綠能燈區的民眾步步都有意外的驚喜與收穫。市府還祭出驚喜，即日起到2月29日有太陽能小夜燈抽獎活動！相關活動資訊可上沙崙智慧綠能科學城粉絲專頁查詢。