邵雨薇「新崛江之花」不是喊假的 《商魂》最美頭家娘扮相曝光
藝人邵雨薇出道前就在高雄商圈銀飾店小有名氣，號稱「新崛江之花」，近日她在台劇《商魂》重現50年代風華，飾演創業家傅孟柏的賢內助，「頭家娘」扮相再創新高峰，美貌過了16年更加有韻味。而對於首播收視0.91，邵雨薇也表示：「看到網路上的討論，感謝大家喜歡溫柔又俏皮的雪玉（角色名），也請大家務必鎖定第2集。」
記者羅凌筠／綜合報導
《商魂》劇情以企業家林燈參與台灣水泥民營化過程的故事為主，首集亮點包括男主角傅孟柏的帥氣造型以及台、中、日三聲道表演、從未見過的李國毅反派神韻、朱德剛的將軍氣勢和口條，和開場鄭進一飾演的土豪，當然還有市原隼人和周曉涵一出場就讓人吃驚的情慾戲大解放，都成為網友一再討論的關注焦點。
除了演員的精采表現，也有許多觀眾都對《商魂》的商戰劇情、精緻場景、美術道具、服裝造型、盛大場面和還原1950年代的時代氛圍，給予極高的評價，表示「有大河劇製作的水準，期待第2集」、「氛圍布置的還真不錯」、「這部一定可以入圍金鐘，品質超高」、「太好看，每一個點都想知道在哪」、「這些是實景拍攝嗎？還是搭景的？好美喔」。
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