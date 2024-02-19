內幕／辭職原因竟與「雙黃」有關？楊寶楨想休息一下再戰北市議員

「上節目不會論述」　黃光芹酸楊寶楨：去當柯黑綽綽有餘何必哭？

▲民眾黨美女發言人楊寶楨受訪一度落淚。（圖／記者邱新博攝，2024.02.19）
▲民眾黨美女發言人楊寶楨受訪一度落淚。（圖／記者邱新博攝，2024.02.19）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨立院黨團副主任楊寶楨上任4天，今（19）日就宣布請辭，記者會中還哽咽落淚，雖有人認為是內鬥，楊寶楨受到委屈，不過資深媒體人黃光芹在臉書說，楊寶楨該感謝民眾黨給她機會，但記者會卻搞得好似發生什麼政治風暴，暗藏什麼政治黑幕，實在令人瞠目結舌。

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黃光芹說，楊寶楨的發跡，其實是民眾黨給年輕人機會，讓他們小孩玩大車的結果。否則在其他政黨，甚或一般公司行號、學術界和媒體圈，她恐怕不會獲得那麼多歷練的機會，又是主持廣播節目、直播節目、大型造勢現場、上政論節目、參選市議員、當發言人、幹到副主任，也不會有現在的知名度和關注度。

黃光芹更狠酸，「自從有楊寶楨這個人，我的廣播節目或直播節目，從來沒有邀請過她，一次都沒有，連發想都不曾有過。因為看她上別的節目，不太會論述，恐怕到我這裡，連問題都聽不懂。」

黃光芹說，從一個政黨獲得那麼多機會，走的時候一把鼻涕、一把眼淚，暗示受了多大的委屈，把不過自我職場生涯的轉換，搞得好似發生什麼政治風暴，暗藏什麼政治黑幕，實在令人瞠目結舌，

黃光芹建議楊寶楨，如果實在嚥不下這口氣，可以去當柯黑，反正位子多得是，她待得夠久、夠核心、夠資深，去當柯黑綽綽有餘，何必哭呢？她應該好好感謝民眾黨，給她成長的機會。等離開之後再回頭看，恐怕是此生活得最精彩的一段時間。


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