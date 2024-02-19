談及台海局勢　裴洛西重申：美國絕不會讓中國孤立台灣

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裴洛西先是表示，台灣有著健全的民主體制，且經濟表現足以成為全球表率，「一個擁有領先晶片製造商、傑出創新企業的國家，我們絕不會讓他們受忽視」，而無論是民主黨或共和黨，美國國會參眾兩院也都強力支持台灣，美國會遵守《臺灣關係法》規範，協助台灣抵禦入侵。
節目主持人塞巴斯汀（Tim Sebastian）接著詢問，那麼裴洛西是否認為中國會攻打台灣，裴洛西則回應稱，她認為「威脅攻打台灣」對中國來說是種「很便利的威脅」，他也相信如果中國有能力的話，正在積極達成這種可能；主持人接著問，倘若中國真的攻打台灣，美國是否會出兵協防台灣，裴洛西則先是表示，「這不是我能決定的」，但同時也強調美國謹遵「一中政策」（One China Policy），而台灣也希望「維持現狀」，兩者並無衝突。
主持人追問美國現任總統拜登曾4度公開承諾，會出兵協防台灣，究竟美國政府會不會協助台灣抵抗中國的入侵，裴洛西則巧妙回應稱，「我們不該糾結在是否開戰，而是應該找出一個解決的方法」；她也強調，中國和美國都是大國，如氣候危機等議題，雙方勢必需要合作和打交道，但不能因此忽視中國所作所為，「（我們）也不能讓他們成功孤立台灣。」