史上層級最高！準副總統蕭美琴領銜交接小組 鄭麗君被看好組閣
總統府今（19）日召開交接小組會議，啟動總統業務交接準備工作，卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵等人，接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安等人。這是交接小組首次將層級拉高到準副總統，蕭美琴與鄭麗君一直都是賴清德最重要的左右手，未來鄭麗君是否會擔任賴清德任內首任閣揆，備受關注，至於賴清德的麻吉潘孟安，則被看好接任總統府秘書長。
記者何哲欣／台北報導
回顧過去幾次政權交接，2000年台灣首次政黨輪替，當時政權交接尚未法制化，也無慣例可循，時任總統李登輝指定總統府秘書長丁懋時，處理交接事宜；而民進黨總統當選人陳水扁僅委派張俊雄一人擔任代表，張俊雄後來也曾擔任首位民進黨籍閣揆。
2008年，總統當選人馬英九則由其競選總幹事，同時也是國民黨副主席的詹春柏、國民黨副秘書長詹啟賢先生，以及馬蕭競選總部國際事務部主任馮寄台為交接成員。詹春柏後來曾擔任總統府秘書長，詹啟賢一度被內定是副閣揆，最後因馬團隊內部鬥爭，詹啟賢求去。馮寄台後來曾任駐日代表。
2016年，總統當選人蔡英文指派時為民進黨秘書長吳釗燮、新境界文教基金會執行長林全及前民進黨秘書長林錫耀為政權交接小組共同召集人，這三人是蔡英文重要的幕僚，520後吳釗燮擔任國安會秘書長，林錫耀任副閣揆，林全則是蔡英文的首任閣揆。
與蔡英文相較，林全原本是交接小組成員，後來因確認組閣後退出，這次鄭麗君是否也會與林全一樣，先加入交接小組「熟悉業務」，之後確認組閣再退出，520前就會揭曉。