郎祖筠視訊唱京戲！4神尊聽不過癮 竟賜「笑筊」喊安可
春河劇團舉行新春開工拜拜，歌手賴銘偉陪同大溪鳳山寺廣澤宮的廣澤尊王、妙應仙妃、西秦王爺和田都元帥4位神尊蒞臨，因為團長郎祖筠目前人在國外，只好請她越洋連線唱戲酬神，郎祖筠準備了3分鐘的京劇《四郎探母—見娘》橋段演出，演出結束，4位神尊意猶未盡，賜予笑筊表達祂們希望安可。
記者羅凌筠／綜合報導
當下郎祖筠即加演京劇《三家店》橋段。郎祖筠說：「因為西秦王爺與田都元帥2位戲劇祖師指定要聽京劇，至於怎麼會選擇《四郎探母—見娘》這個唱段，其實滿奇妙的。因為當聽到祂們指定要聽京劇，腦中便跳出『一見嬌兒淚滿腮⋯』。」
當再複習《四郎探母—見娘》時，郎祖筠想到萬一被喊安可怎麼辦？就多準備了《三家店》唱段，「《三家店》故事說的是隋末秦瓊被楊林陷害發配。秦瓊後來成為唐朝名將，即門神之一。西秦王爺出自唐朝，所以選了《三家店》唱段。」
郎祖筠說：「希望能藉由2位戲劇神的愛護、保佑及帶領下，讓我們能更努力且誠心地去做，且開拓更多領域。希望春河劇團的大家今年再衝一衝、再加把勁，更希望大家都能平安與健康。秉持著感恩與感謝，有人在看顧著我們，很謝謝賴銘偉，也希望大溪鳳山寺廣澤宮更興盛，讓更多人感受到照拂。」執行長郎祖明執行長也希望郎祖筠的線上課程堂堂爆滿。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁