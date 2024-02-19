《英國達人秀》保羅帕茲2/25登台 黃偉哲邀共賞天籟美聲
2024台灣燈會好戲連台，《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，25日將在安平燈區登台。甫入選英國知名的《國家地理旅遊雜誌》「2024全球最酷的30個景點」的台南，作為臺灣唯一入選的城市保羅帕茲也將趁著此行，親身體會台南美食古都的魅力。市長黃偉哲表示，非常期待保羅帕茲的演出，也邀請大家前來台南，一起欣賞他的天籟美聲。
記者郭俊暉／台南報導
《英國達人秀》冠軍美聲保羅帕茲即將在臺灣燈會登台獻唱，距離2008年首度來臺開唱，不僅暌違16年二度造訪臺南這座城市，且適逢臺南400年的光榮時刻，讓他十分期待再度以歌聲來感動臺南。
安平在1624年全球大航海時代位居東亞重要的轉運站，當年安平五大洋行即有英商德記洋行，海外貿易往來由來已久，身為臺灣燈會主辦城市東道主，市長黃偉哲盛情邀請保羅帕茲一起來臺南400共襄盛舉。
台南市政府表示，保羅帕茲在2007年《英國達人秀》勝出，以一介平民歌手一鳴驚人，成為家喻戶曉的百萬歌手，圈粉無數，還因此有了改編自其真實際遇的電影《翻聲吧！保羅》。保羅帕茲此行將在臺南停留一週時間，2月25日於臺灣燈會安平燈區帶來天籟美聲獻唱，3月1日於臺南文化中心舉辦演唱會。
對於臺南入選英國知名的《國家地理旅遊雜誌》「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲表示，能以英國代表來體會臺南在地美食、名勝古蹟與豐富的歷史文化，機會難得。