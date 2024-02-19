Google Maps「1神功能」突開放！用戶狂讚 果粉卻竊笑：用好久了
許多現代人開車上路，都已經習慣有導航的輔助，市面上的新車款也幾乎都加入Android Auto、Apple Carplay，讓民眾能將手機投影上車機看路。不過近期就有駕駛發現，Google Maps突然出現「報路名功能」，讓他又驚又喜，討論文掀起關注，更有果粉竊笑表示：「這功能在Apple Maps已經用好久了」。
記者潘毅／綜合報導
一位駕駛在論壇PTT上發文提到：「不確定是不是Google Maps APP故障了？剛使用導航，Google Maps會報路名了」，因為過往 Google Maps 要轉彎時，語音通常都只會說「往東南西北」，或是幾公里後右轉左轉，並不會說出道路名稱。但其實「報路名」功能在Apple Maps ，甚至是美國的 Google Maps 都已經可使用多時。
因此消息一出，也出現不少同樣聽到Google Maps報路名的用戶跳出回應：「剛導航體驗起來感覺很棒」、「很驚喜，而且報的很詳細」、「在AB測試嗎？希望早點全面開放啊」；但也有跳出果粉竊笑回應：「Apple Maps都有多久了」、「蘋果不只會報路名，連你何時要切車道、第幾車道、在停讓標誌、過哪個紅綠燈都會報出來」。
其實早在 2022 年，台灣的Google Maps 就曾「報路名」功能的進行短暫的測試，只開放一天又再度關閉，因此本次再度出現測試情況，也讓用戶期盼正式全面上路的一天。