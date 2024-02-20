韓住院醫集體請辭罷工　政府恐動用法律懲處、祭強制執行令

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這起住院醫師的大規模辭職罷工，源自於韓國政府一項對於醫界的大刀改革計畫。韓國政府考量到新冠疫情時醫療量能明顯不足、城鄉間醫療資源分配不均等問題，執意將每年度的醫學院招生名額從3058人擴增2000名至5058人，這引發韓國醫界嚴重反彈，「大韓專攻醫（即住院醫師）協會」為此發起集體抗議，決定自19日起集體請辭、20日晚間6時起投入罷工，其餘2萬名醫科生和相關研究生也決定集體休學表達不滿。
醫師團體指控，尹錫悅政府並沒有和他們協商就蠻橫推行政策，批評此舉根本無法解決特定專科醫師人力匱乏的問題，也不能解決醫師集中在都會區的城鄉資源差距，反倒只會拖垮醫師培育與醫療品質。
《韓聯社》報導指出，這些住院醫師負責醫療現場急救、第一時間處理緊急病發等狀況，包含癌症、生產、椎間盤等手術也被迫無限延期，光是在首爾五大醫院中，實習醫師與住院醫師的人數就佔了醫師總人數的近40%。
對於這起集體罷工，院方如延世大學附屬世福蘭斯醫院、首爾大學醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院等皆宣布會討論調整手術和住院日程、補充人手等規劃，韓國政府方面則是由總理韓悳洙自上週起頻頻喊話希望醫師們不要罷工但仍無法阻止，直到19日宣布政府將召集相關部門官員，對此召開應對會議，並緊急啟動讓全國409處急診醫療機構24小時營運、優先安排急重症患者手術、擴大輕症或慢性病患者的遠距問診醫療等措施，韓國國防部亦宣布將開放包括國軍首都醫院在內的12所軍醫院的急診室。
針對住院醫師反對醫學院招生名額擴招的罷工潮，韓國保健福祉部第二副部長朴敏洙（Park Min-soo）表示已經下令這些辭職的實習醫師回到崗位、呼籲停止大規模罷工行動，更稱對他們的不願工作行為感到失望；警察廳長尹熙根更態度強硬稱不排除針對教唆住院醫師集體罷工的主事者進行拘留搜查，消息人士也指出，韓國總統尹錫悅對此表示「絕不姑息」，還放話「醫療界鬥不過國民」，主張他的政府不會像前屆政府那樣放任醫療界的集體行動。
目前依據韓國醫事法規，政府理論上有權對持續罷工的醫師暫停其執照，而韓國保健福祉部也指出，已經針對投入罷工的103人寄發業務執行強制命令，未來恐不排除祭出如吊銷醫師執照等更進一步的手段；韓國醫學會（Korean Medical Association）則批評，政府的法律行動威脅已經類似獵巫行動，並稱該計畫未來將建立「古巴式的社會主義醫療體系」。