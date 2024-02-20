鄭中基7天爆瘦15公斤！傳張學友當台灣嘉賓 他鬆口揭真相
鄭中基一口氣在香港紅磡開唱，昨（19）日香港場演唱會迎來最終場，他則是與當地媒體、台灣媒體相見。總共6場的香港演唱會，邀來Edan(呂爵安）、AK（江爗生）、鄧麗欣、古天樂擔任嘉賓，陣容豪華，原本打算把「歌神」張學友請來當台灣場嘉賓，沒想到如今有了變數，因為歌神真的太忙了，不過台灣場是否真的沒有嘉賓，則是暫時沒有定論。此外，鄭中基日前確診，光是7天就爆瘦15公斤。
記者吳雨婕／香港報導
鄭中基受訪時提到，其實原本香港的演唱會也打算沒有嘉賓，是因為許多藝人朋友自薦，所以才有了嘉賓，不過即將在3月9日、10日登場的台灣場演唱會，鄭中基透露很有可能沒有嘉賓，先前鄭中基本來說要請張學友當嘉賓，無奈歌神太忙碌只能作罷。不過是否會跟香港場演唱會一樣，有藝人毛遂自薦，給當天演唱會帶來驚喜，讓人拭目以待。
由於香港場的演唱會歌單都以粵語歌曲居多，談到台灣開唱歌單是否會不同，鄭中基表示：「會餐考香港表演的模式，會比較多國語歌。」而在香港演唱會結束後，他預計休息2、3天，接下來就要投入台灣的演唱會彩排中。而鄭中基在演唱會上透露，在開唱前3周確診了，讓他光是7天就瘦了15公斤，腰圍一度只有28吋。
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