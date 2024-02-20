UBA／跨季21連勝！ 世新大學100：62大勝台師大、先搶下四強門票
面對強勢尋求五連霸的世新大學，上季第三臺灣師大拚完第一節16：24落後，第二節起大幅換將，出清板凳，12人全上，衛冕軍11人也輪番上陣，雙方行禮如儀，最終100：62，世新開季第10度得分破百，繼上季複賽、本季預賽後，跨季對戰3連勝臺師，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽3連勝，率先取得下月小巨蛋四強決賽門票。
記者廖聿偉/綜合報導
連結預賽11連勝及上季複、決賽7連勝，世新跨季已21連勝，也是106學年首拿第三起，連7季晉四強，20日如再贏北市大，4連勝將提前排複賽第一，晉四強決賽，繼108、109、111後隊史第4度以第1種子前進小巨蛋。
世新教練檔何正峰、王宣雲說，不受臺師第二節就走馬換將影響，世新依既定作計畫比賽、輪替，也即不會因此亂了自己的節奏，且順利贏球。
世新外援吉芙24分14籃板「雙十」，前鋒楊淑琄兩分球7投中6、三分球5投中2拿18分5抄截，走出前兩役各只得4、5分的低潮，她說：「次第找到比賽感覺、節奏，最後兩戰對北市大、文化，一樣平常心以待，為下月決賽暖身，因本季確定是我最後一年，小巨蛋兩戰將是UBA告別戰，至關重要。」
宋瑞蓁10分7籃板6助攻6抄截，前鋒游沁樺14分、趙云楓12分、大一菜鳥張家瑄10分。