UBA／拚四強小巨蛋門票白熱化！　三搶一態勢誰能脫穎而出？

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文化最後2戰依序逢佛光、世新，如先贏佛光，雙方同為2勝2敗，那北市大就將拉警報，因北市大即便最後2連勝世新、美和，也僅2勝3敗，比對戰因都輸給文化、佛光，仍無緣四強。
但文化如只贏佛光，2勝3敗作收未必晉級，因美和21日末役如贏北市大，也是2勝3敗，佛光、臺師則都3勝，美和、文化都僅2勝，比對戰美和贏文化，四強末班，文化則與北市大雙出局，不完全排除這機率發生的可能。
北市大晉級還有兩機會，一是自己連贏世新、美和，2勝3敗作收，且文化2連敗給佛光、世新，1勝4敗，與也僅1勝的美和都出局，但如北市大、文化、佛光同為2勝3敗，因北市大對戰兩隊都輸，仍無緣四強。
北市大另一機會是，先輸世新、再贏美和，文化則2連敗給佛光、世新，北市大與美和、文化同為1勝4敗，且3隊互咬，比對戰勝負分，取1隊晉級，北市大因輸文化8分，21日得贏美和13分，正5，才能比下文化的正4（贏北市大8、輸美和4），及美和的負9（贏文化4、輸北市大13），北市大四強末班。
美和晉四的機會，則是20日如輸臺師，但21日贏北市大，2勝3敗作收，且文化最多也2勝，佛光則有3勝，美和、文化比對戰，因美和贏文化，末班晉級。