NBA／明星賽回歸本質！隨便打打太無趣　傳奇大鳥想看球員認真打

UBA／拚四強小巨蛋門票白熱化！　三搶一態勢誰能脫穎而出？

▲新科得分后郭虹廷24分15籃板，複賽連3場破20、開季連14場上雙，文化大學保住晉級機會。（圖／大專體總提供）
▲新科得分后郭虹廷24分15籃板，複賽連3場破20、開季連14場上雙，文化大學保住晉級機會。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

新科得分后郭虹廷24分15籃板，複賽連3場破20、開季連14場上雙，10度得分、籃板「雙十」，搭配鄭慧慈13分9籃板3助攻5抄截的全方位演出，幫助文化大學61：53力克近3季第五北市大學，也是跨5季對戰9連勝，得以結束預賽末役、複賽前2戰的3連敗，艱辛拿下112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第1勝，保住四強的一線生機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化開胡，讓六強複賽後段班的戰局再添變數，除衛冕軍世新率先晉級，目前同為2勝1敗的臺師、佛光，晉四也不難，最後1席可能3搶1，各為1勝2敗的文化、美和，乃至3連敗的北市大，各有晉級的不同機率。

文化最後2戰依序逢佛光、世新，如先贏佛光，雙方同為2勝2敗，那北市大就將拉警報，因北市大即便最後2連勝世新、美和，也僅2勝3敗，比對戰因都輸給文化、佛光，仍無緣四強。

但文化如只贏佛光，2勝3敗作收未必晉級，因美和21日末役如贏北市大，也是2勝3敗，佛光、臺師則都3勝，美和、文化都僅2勝，比對戰美和贏文化，四強末班，文化則與北市大雙出局，不完全排除這機率發生的可能。

北市大晉級還有兩機會，一是自己連贏世新、美和，2勝3敗作收，且文化2連敗給佛光、世新，1勝4敗，與也僅1勝的美和都出局，但如北市大、文化、佛光同為2勝3敗，因北市大對戰兩隊都輸，仍無緣四強。

北市大另一機會是，先輸世新、再贏美和，文化則2連敗給佛光、世新，北市大與美和、文化同為1勝4敗，且3隊互咬，比對戰勝負分，取1隊晉級，北市大因輸文化8分，21日得贏美和13分，正5，才能比下文化的正4（贏北市大8、輸美和4），及美和的負9（贏文化4、輸北市大13），北市大四強末班。

美和晉四的機會，則是20日如輸臺師，但21日贏北市大，2勝3敗作收，且文化最多也2勝，佛光則有3勝，美和、文化比對戰，因美和贏文化，末班晉級。

UBA／跨季21連勝！　世新大學100：62大勝台師大、先搶下四強門票

UBA／史詩3OT卻成為命運黃金交叉　世新開啟王朝、跨季11連勝佛光

UBA／超級大黑馬！美和科大首度晉六強　爆冷64：60斬殺文化大學

UBA／世新「双生配」張俊生28分、陳將双23分　本季3度同場破20

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞