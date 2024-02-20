高球／前、後屆日次巡獎金后吳佳晏、櫻井心那　再上演世紀對決

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記者會邀請來自日、韓、台、泰、澳、中巡參賽選手共同出席，並由鴻海科技集團劉揚董事長領銜致詞，他表示：「我們在選手錦標賽中，藉由獎勵機制，讓每一位選手爭取佳績的同時，也賦予幫助下一代台灣高球選手的正面意義，期待並祝福所有參賽選手們都能有最佳的表現！」
TLPGA劉依貞理事長則隨後發表演說：「台灣高爾夫運動有超過百年的歷史，而台灣女子職業高球巡迴賽在TLPGA成立後才逐步発展；然而台巡賽落後美巡有51年，日巡33年，比起歐巡，韓巡也落後20年以上，再加上台灣高爾夫產業規模僅為其它國家的零頭，從客觀上來看，台巡賽的發展是不被看好的。我自2010年接任理事長後，始終以日本巡迴賽為目標不斷的追趕，希望有一天台灣也能擁有自己國家的女子職業高球巡迴賽，讓台灣選手能有更多參賽的機會，能夠在家鄉有比賽可打．同時獲得更完善的訓練環境。
東方球場郭秋琳總經理也利用這個重要的場合，針對此次大賽提出看法：「2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，正逢大年新春元宵佳節之際喜氣洋洋精彩登場，歡迎來自世界各國菁英好手齊聚東方球場亮麗揮擊，展現精湛球技，同時也藉由這場比賽，不但台灣選手有機會來和國外優秀的選手交流切磋球技，同時因為比賽單位的用心籌辦和期許，讓我們球場在賽局中求進步，共同成長，讓大家看見台灣也能夠舉辦和國際接軌的高水準比賽。
鴻海贊助選手「吳佳晏」及日本女將櫻井心那（Kokona Sakurai）代表致詞，兩位台日小將分別於2022、2023年前、後拿下日次巡獎金后，2023年更曾在東方球場上演對決戲碼，最後由櫻井心那以兩桿之差帶走勝利。
談到今年又來到東方球場出賽，櫻井心那表示：「雖然這次的選手陣容比之前的賽事更加堅強，但又過了一年的磨練，自己在球技及心態上也有所成長，我已經做好萬全的準備，期待能在台灣拿下第二場勝利。」吳佳晏則表示：「非常開心像這樣盛大的選手錦標賽能辦在自己的家鄉，讓台灣選手們在與頂尖選手對決的同時也能享有主場優勢，期待自己在接下來的賽事中能發揮最好的表現，讓所有球迷朋友們欣賞到最精彩的賽事，也期待大家能一起進場為所有選手們加油。」