NBA／明星賽回歸本質！隨便打打太無趣　傳奇大鳥想看球員認真打

UBA／女籃灰姑娘傳奇！美和科大成軍不到4年闖6強、朝4強邁進

▲美和撂下隊史一級複賽首勝。（圖／大專體總提供）
▲美和撂下隊史一級複賽首勝。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

UBA大專籃球聯賽女子組大黑馬美和科技大學，再度用拚勁和對籃球的熱愛寫下隊史新篇章！成軍不到4年就殺入6強，且首戰還嚇出衛冕軍世新大學一身冷汗，第二戰就大爆冷門擊敗文化大學，拿下隊史對戰首勝，未來每拿一勝都是新里程碑。

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美和科技大學女籃隊在110學年度拿下二級冠軍，上學期首度征戰一級就拿下第7，本學年度則再上層樓，六強複賽前夕，球員自發性地號召、加練，年假只休兩天，初二就開訓，一天兩次、練四天休一，且全隊陳千惠、許可欣、許可微、蔡幸瑜、蔡幸萱、莊陳琳、潘伊宸、彼葳、古鈺婷、張恩惠和張慧瑛等人皆到齊，沒人喊苦。

美和科大女籃隊由教練顏君彰一手創立，4年前他憑著一顆熱愛籃球的心，決定在南台灣成立一支女籃隊，找資源、拉贊助和招募球員，費盡心血、困難重重，如今翻身成為全國女籃勁旅，讓顏君彰非常感動。

「創立初期遇到很多挫折，美和科大投入資源，但學校能力還是有限，很感謝長期以來資助球員學費、旅費、營養金等的優質典範企業，和具有社會責任的企業代表人，如北一文教機構、泓源建設股份有限公司、健友國際企業有限公司、嘉隆鋼鐵股份有限公司 、嘉曜鋼鐵有限公司、JC SPORTS 公司、靜遠商會和靜昇商會等，有他們的支持，才有今天的美和科大女籃。」顏君彰說。

▲美和科大球員自發性犧牲新年假期為賽事中能贏得更佳成績而積極集訓。.（圖／美和科大提供）
▲美和科大球員自發性犧牲新年假期為賽事中能贏得更佳成績而積極集訓。.（圖／美和科大提供）
跟傳統頂級強隊相比，美和科大選手的天賦和技術都小有差距，但靠著拚勁和努力仍打出一片天。顏君彰透露，「進入6強雖已達成目標，但心中仍有夢想，盼能挑戰小巨蛋（四強），目前已搶下1勝，至少要拿下前5名。」

台灣少子化嚴重，許多學校招生出現困境，顏君彰也許下三個願望，第一是美和科大能永續經營，第二是球隊能成為甲一級的常客，第三就是把球員送進WSBL。他說，「我的籃球心願就是替這群孩子打造舞台，能無後顧之憂打球。」

畢業於HBL女籃傳統名校永仁高中的許可欣，從文化大學轉至美和科大後成為主力，未料去年預賽與台科大之戰傷到右膝，導致十字韌帶斷裂，經歷漫長的復健才重返球場。

許可欣回憶復健之路還一度哽咽，「很怕跟不上隊友，尤其剛回到球場上，速度、爆發力和球感都不好，在場上迷失自我，所幸家人、教練和隊友都不斷給我鼓勵，之後我心態轉變，替球隊貢獻不一定靠得分，才逐漸找到定位。」

教練顏君彰談到子弟兵則說，「許可欣球商很高，是球隊下學年度的隊長；她努力克服傷勢，如今在六強賽也逐漸找回昔日身手，是球隊不可或缺的球員之一。」

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