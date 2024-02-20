開工即停工！高合汽車傳停工停產6個月　恐成下一個威馬汽車

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一名高合汽車工廠的員工向《中新經緯》爆料，自2024年1月起，所在工廠已進入半停工狀態，至今未生產1輛車，以往每天生產超80輛，而且2月18日起不准進入工廠。
對於停工停產6個月一事，高合汽車未做出任何回應。
先前高合汽車召開全員大會宣布，延期發放1月工資、取消年終獎金和全員降薪。其中1月工資將在2月底補發。針對此事，藍鯨財經報導，高合汽車證實確有其事，並稱根據生產經營的實際情況，公司正在採取比如高管主動降薪、緩發工資等調整措施面對內外部的挑戰。
另有報導指出，自2024年以來，高合汽車不斷傳出經營困難。今年1月網路流傳截圖顯示，因高合汽車拖欠貨款，零件供應商停止供貨。不久，高合汽車位於廣州和成都兩家店面相繼關閉。
此次最新消息顯示，高合汽車經營狀況出現問題，由於資金短缺，高合汽車恐無法裁員補償，不得不開啟了降薪措施以達「變相裁員」的目的。
其實從去年底開始，高合汽車的「內憂外患」已經浮出水面。高合汽車目前販售的車型有三款，主打豪華路線，目前共三款在售車型，其中兩款車售價達50萬人民幣以上，最新車款起價33.9萬人民幣。因售價高，銷量少，2021年、2022年銷量僅4200輛和4500輛，2023年賣出8000多輛。
去年10月就傳出高合啟動第一波裁員，比例高達20％。對此，公司曾稱「部分崗位進行合併、重組、新建」，加上績效末位淘汰，出現人員流動，都是常規管理工作。
一名員工表示，這一波裁員伴隨著部門的合併重組，她所在的部門在裁員和架構調整後的人數差不多為原先的一半，而裁員接近50%的部門經她了解是車聯網部門。除了裁員以外，包括生活補助、電話費補助、長途班車和非高合車型的停車補助、補充醫療保險等福利都一一被取消。
同時間，有關於高合汽車「拖欠供應商款項、資金鏈斷裂」的傳言也不脛而走。《21世紀經濟》報導，被高合欠款的廠商也不在少數，從零件採購、研發測試到市場營銷各個環節，都有廠商受害。
一名為高合汽車提供兩年研發測試服務的供應商老闆王凱稱，在合作初期高合結款「蠻快」，但到了2023年高合的預算越來越吃緊，前一年的費用也遲遲沒有結算。 王凱感覺情況不對勁，於是在去年年中就對高合開啟了基本的斷供，並要求其立刻結算帳款。
其實高合汽車的資金危機已持續一段時間。高合汽車曾寄望中東資本，在2023年6月傳出，母公司華人運通與沙烏地阿拉伯投資部（MISA）簽署備忘錄，宣稱投資總金額達56億美元。但沙烏地阿拉伯在調查後，最終認為高合汽車銷售規模小，投資計畫也因此告吹。
有中國網友表示，從2010年迄今，中國政府對新能源車補助2000多億人民幣，在巔峰時期更是一年就補助超過400億人民幣，導致出現一批只靠PPT和車模就能騙到補貼的假車企。
在2018年之後，補助開始縮減，到現在徹底歸零，而在2023年中國新能源汽車市場捲入「價格戰」，隨之而來的是卷產品、卷技術、卷價格、卷產業鏈上下游，在中國電動車產業「內卷」狀態下，陸續出現造車新勢力包括人去樓空關店停產的威馬汽車、欠薪的愛馳汽車、被凍結資產的天際汽車等都紛紛倒下。有多名券商分析師認為，2024年「價格戰」和「內卷」還將持續。