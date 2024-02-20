抓「區間車上變態慣犯」！正妹Dcard發文追人 台鐵痴漢挨告糗了
去年7月間，一名女大生在網路論壇Dcard發文爆料，指稱先前搭乘台鐵、北捷時，遇到一名男子5次性騷擾，最後忍無可忍，拍下照片PO網表示要抓「區間車上的變態慣犯」，而文章引起網友關注，隨後有2名被害人也出面指認，檢警獲報後介入偵辦，調查出金姓男子涉有重嫌，檢方認為，金男涉嫌猥褻3女，依強制猥褻罪將他起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，受害女大生於去年7月間PO文，控訴遇到「區間車上的變態慣犯」，表示從去年4月間起，搭乘台鐵自新竹到基隆的早上區間車，或是北捷藍線時，都遇到一名男子尾隨和性騷擾，事後向鐵路警察反映，並呼籲民眾注意，指該男子特徵為戴口罩、黑褲、白鞋、穿白T恤、手拿咖啡色包包，會趁著火車上人多之際，從後方以生殖器磨蹭。
PO文引起網友們關注，之後有2名被害人也出面指認，紛紛對該男子提告。檢警循線追查，發現金姓男子涉有重嫌，且金男最早從2022年就開始犯案，直到2023年間，共對3名被害人犯案8次，犯案地點遍布台鐵新北板橋、樹林、鶯歌的區間車及北捷板南線。
經檢警追查，即便當時被害人閃避、換位置，甚至是以隨身物品阻擋，但金男卻仍未罷手，持續以下體磨蹭被害人，時間從30秒到最長數10分鐘不等，新北地檢署認為，金男枉顧被害人意願及侵害性自主權，因此依強制猥褻罪將他起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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