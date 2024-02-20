彰化「許醫師」遭起訴！僅國中畢業當密醫30年 慘害病患延誤就醫
彰化一名69歲的許姓男子，只有國中學歷卻假冒執業醫師，於鹿港鎮開設診所，為病患進行看診、開藥、打針等醫療行為，這名「許醫師」甚至還會書寫英文病歷，當密醫30年來從未被發現，直到去年間遭人檢舉，檢警從診所內查獲大量藥品、針頭等，預估不法所得超過252萬元，彰化地檢署依違反醫師法等罪，對許男提起公訴。
記者林盈君／綜合報導
據起訴書指出，許男過去曾在診所擔任醫療助理6年，之後自行開立診所，對外佯稱具有合法醫師資格，但實際上，許男學歷只有國中畢業，並未有醫師持業資格，卻自稱「許醫師」在鹿港鎮開設密醫診所，時間長達30多年，直到去年間遭檢舉，整起案件才曝光。
據了解，許男不具有醫師資格，卻為病患看診、問診、及開立藥方、給予藥物、注射藥物，甚至還書寫英文病歷等，開藥收費1天80元、打針另加收100至150元不等。去年間，檢方接獲檢舉，前往「許醫師」密醫診所搜索，現場查扣大量藥品、針頭等醫療器材，甚至還有壯陽藥等，預估不法收入約252萬元。
檢方認為，許男當密醫長達30多年，使得求診者小病變大病，大病變絕症，草菅他人性命及健康，延誤他人就醫時機，此等違法情節重大，近日檢方偵查終結，19日將其依法起訴，並要求法官不宜宣告緩刑。