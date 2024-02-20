NBA／籃網總教練下台！傳戰術設計球員不滿 打算以Simmons為核心
美國職籃NBA布魯克林籃網今（20）日傳出更換總教練，原先的總教練Jacque Vaughn因戰績不佳下台，球隊將由助教Kevin Ollie擔任代理總教練一職。籃網本季目前為止戰績21勝33敗，勝率僅0.389，暫居東區第11，而Jacque Vaughn在被裁掉之後，美國媒體也透露主因，傳出是他的戰術設計讓球員不太適應，在換帥之後籃網也要力拼擠進季後賽大門。
記者陳品翔/綜合報導
根據《The Athletic》名記Shams Charania在節目上透露，籃網更換總教練的主因最主要是球隊缺乏體系。Shams說到：「Spencer Dinwiddie、Mikal Bridges曾在幕後多次發聲，認為Jacque Vaughn的進攻缺乏體系。在賽季開始之前，沃恩說球隊的進攻設定將是非常自由的，這種方式對於球員的球商要求很高，在訓練營訓練時，他們的進攻主要建立在以Ben Simmons為基礎上，將他設定為打1號位，但是Ben Simmons本季出勤率仍舊很低。」
Jacque Vaughn在宣布被裁之後也發表聲明，他寫到：「致蔡崇信、吳明華（籃網老闆娘）、Ollie Weisberg（蔡崇信旗下體育公司總裁）等整個籃網管理階層的大家庭，以及整個布魯克林籃網的球迷，很高興能夠擔任你們的主教練，我希望與我熟識的每個人，都能感受到尊重和重視。你們要知道，我每天都在這裡，為籃球付出一切，接下來我的人生即將進到下一章，我將持續熱愛生活。」
而根據名記Adrian Wojnarowski透露，籃網決定由助教Kevin Ollie擔任代領總教練，他將在週二帶隊訓練，週五對陣暴龍的比賽，將是他第一場作為籃網總教練執教的比賽。Kevin Ollie有著13年NBA球員生涯，球員退役後則是轉戰成為康乃狄克大學教練，2014年他作為康乃狄克大學的總教練，贏下了NCAA冠軍，本賽季他則是加入籃網擔任助理教練。
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