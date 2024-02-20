849萬人薪情差！8成8想離職、科技業報酬率低　龍年盼調薪6千元

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若以「全體受僱就業者」928.6萬人估算，大約有849萬人不滿現在的收入，而且在這些「薪情差」的勞工當中，又有高達87.7%坦言，因此「有」離職念頭。
yes123求職網指出，雖然數據有些令人失望，但上班族仍期望「金龍年行大運」，公司能替自己加薪！調查發現，想要達到「滿意」程度的話，其中有27.7%希望，今年月薪至少多「5千元」；甚至有17.3%表示，要加「1萬元（含）以上」。
因此龍年平均調薪期望值，落在6,016元，比去年的5,831元，又多了185元，增幅為3.2%；換算下來，約為日薪要再加6元，等於能多買半顆「茶葉蛋」、「滷蛋」。
另外，「薪情」差更加反映在滿意度上，仍然嚴重不及格！勞工評估自我的「薪資滿意度」，平均僅落在37.7分，雖然略高於去年的36.5分，還是創下11年次低水準，其中自評「零分」的，比例也佔了15.7%。（2014年為54.4分；2015年為45.8分；2016年為45.2分；2017年為43.4分；2018年為40.2分；2019年為40分；2020年為39.7分；2021年為39分；2022年為38.4分）
yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小。
楊宗斌指出，有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。
楊宗斌提到，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，或者淪為入不敷出的「月光族」、「月底吃土族」，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。