台股早盤漲逾60點 台積電熊本廠將見客！設備廠強勢報喜
美股因華盛頓誕辰紀念日周一休市，台北股市今（20）日以18610點開出，隨後開低走高，早盤漲逾60點，來到18698點，小漲0.3%。權值王台積電在平盤679元附近遊走。今日AI概念股漲跌互見，矽智財表現搶眼，另外台積電日本熊本廠將開幕，相關概念股也喜孜孜。
記者許家禎／台北報導
台股今日早盤開低走高，一度漲逾60點，來到18698點，小漲0.3%。晶圓代工龍頭、權值王台積電在平盤附近遊走，小漲1元，來到679元左右。其他重要電子股，如聯發科、宏碁、聯發科、大立光漲0.6%左右，南亞科弱勢走跌，群創跌逾1%、旺宏跌0.8%。
AI概念股漲跌互見，像是緯創漲0.8%，廣達、英業達漲0.5%，技嘉跌0.6%、緯穎跌0.4%。LED封裝強勢，李州飆漲停，華興、佰鴻漲逾3%。矽智財也很搶眼，力旺、創意、智原、巨有漲1到2%。
今日早盤領漲股包括設備廠均豪、中釉飆漲停，聯詠幾近漲停，瑞昱、上銀漲7到8%，另外華東、加高、蔚華科漲5到8%，揚智漲幅也有5%以上。而台積電熊本廠將於2月24日開幕，設備廠近日股價強勢走高，像是致茂、創意、智邦、漢科、台耀漲1到2%。台股早盤漲逾60點 台積電熊本廠將見客！設備廠強勢報喜