台中5億高中生命案「遺產誰繼承」？配偶否認假結婚、今三度開庭
去年5月間，台中發生「5億高中生墜樓命案」，當時剛滿18歲的賴姓高中生，獲得長輩贈與市值約5億元房產，未料之後卻與夏姓男子登記結婚，而在結婚後的短短2小時，就從夏男住處墜樓身亡，離奇曲折的案情引發社會關注，家屬也質疑夏男涉嫌謀財害命。同年6月間，檢方認定夏男與死者賴姓高中生無結婚真意，依偽造文書罪將其起訴，殺人罪部分夏男父子則獲不起訴，而針對2人假結婚部分，今（20日）上午，台中地院再度開庭審理。
記者林盈君／綜合報導
據了解，賴姓高中生獲得長輩贈與的市價約5億元房產，於去年5月間，與協助處理相關過戶事宜的地政士之子夏男登記結婚，未料卻在結婚登記之後的2小時，賴男隨即從夏男住處墜樓身亡，賴母傷心欲絕，質疑其中案情不單純，懷疑夏男謀財害命，提告夏姓父子涉嫌殺人、假結婚偽造文書等罪。
案經台中地檢署偵查，針對殺人罪部分，夏男父子獲不起訴處分，不過全案疑點重重，賴母聲請再議，台中高分檢發回續查，全案仍在持續調查中。針對假結婚、偽造文書部分，夏男則堅持否認假結婚，今天上午，台中地院第三度開庭審理，找來當天證婚的2名證人，協助釐清案情，案件持續審理中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995