SISTAR孝琳出道14年沒走過上班路！跟台灣記者分享初體驗：好害羞

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SISTAR於2017解散後，孝琳獨自活動6年，聊到不久前SISTAR19睽違13年復出的心情，她表示：「一直以來都是SOLO活動，很久沒有跟成員一起活動，所以覺得非常開心和有趣。」雖然她跟寶拉久違工作、錄音拍MV，但沒有發生特別有趣的事情，「與其說特別有趣的事情，能夠久違的一起錄音、拍MV讓我覺得很開心，印象很深刻」。
新歌《No More（Ma Boy）》推出後，團體久違上電視台音樂節目打歌，但她跟寶拉被攝影大哥要求「表現得更青春一點！」，對於面對鏡頭以及要展現與過往不同的氣質，孝琳表示：「有點害羞又有點陌生，感覺很有趣。我們當時活動的時候沒有上班路拍照環節。還有粉絲過來，如果是我一個人的話，應該會更害羞，但是還好跟姐姐在一起，所以沒有那麼害羞。」
對於從團體活動變成一人，孝琳難免不習慣，但她卻樂見自己面對新的挑戰與成長，「首先最重要的是能學到很多東西、體驗到很多事情。在這過程中自身的成長和視野的開闊，能讓我領悟和感受到更多的事情，還有能把我的故事和我腦海中的繪畫，自由的展現在舞臺和音樂上，也是很大的好處。將來如果有機會的話，希望能跟其他藝人也合作」。
孝琳將於25日晚間6點在台北國際會議中心TICC舉辦演唱會，身材完美的她，知道台灣有很多美食，但自己會在表演結束後再大快朵頤，「公演前，基本上不怎麼吃東西。會感覺身體有點笨重，唱歌的時候也會有點不舒服..台灣有很多好吃的美食，我打算公演順利結束後再吃。」孝琳其實常來台灣，在2022年末疫情解封時，她曾於同年11月來台開唱、12月參加台北跨年，對台灣已經熟門熟路，最習慣的事物則是熱情的粉絲和美食，「讓我感受到了更大的力量」。
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