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SISTAR孝琳出道14年沒走過上班路！跟台灣記者分享初體驗：好害羞

▲SISTAR、SISTAR19主唱孝琳睽違11年與成員寶拉合體，令許多粉絲又驚又喜。（圖／優勢力娛樂）
▲SISTAR、SISTAR19主唱孝琳睽違11年與成員寶拉合體，令許多粉絲又驚又喜。（圖／優勢力娛樂）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

南韓女團SISTAR、SISTAR19主唱孝琳唱功了得，加上有凹凸有致的性感身材，同時獲封「南韓碧昂絲」美譽。她日前跟寶拉組成的SISTAR19回歸樂壇，團體隔了11年再於大眾前露面，令許多歌迷震驚又開心，孝琳越洋接受台灣媒體訪問時，表示自己也很雀躍，能跟成員久違錄音、拍MV，加上第一次走「上班路（音樂節目文化，在電視台外面給粉絲、媒體拍照）」，留下深刻印象，她也將於25日來台開唱，歌迷有望聽到SISTAR19的新歌《No More（Ma Boy）》。

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▲寶拉（左）跟孝琳於2011年組小分隊SISTAR19相隔13年合體復出，發行單曲《No More（Ma Boy）》久違上音樂節目打歌宣傳。（圖／KBS WORLD TV YouTube）
▲寶拉（右）跟孝琳於2011年組小分隊SISTAR19，2人相隔13年再合體復出，發行單曲《No More（Ma Boy）》久違上音樂節目打歌宣傳。（圖／KBS WORLD TV YouTube）
SISTAR是「STARSHIP娛樂」於2010年推出的4人女團，成員包含韶宥、寶拉、孝琳、多順，她們每每在夏季都會推出節奏輕快的歌曲，代表作包含：《So Cool》、《TOUCH & MOVE》、《SHAKE IT》，加上MV總是清涼火辣，SISTAR亦有「夏日女團」、「夏季最佳代言人」封號。寶拉跟孝琳也於2011年組小分隊SISTAR19，單曲《Ma Boy》一推出立即受到歡迎；但團體已於2017年約滿不續約，正式解散；直到今年1月SISTAR19突然發行單曲《No More（Ma Boy）》，成員相隔6年再合體。

SISTAR於2017解散後，孝琳獨自活動6年，聊到不久前SISTAR19睽違13年復出的心情，她表示：「一直以來都是SOLO活動，很久沒有跟成員一起活動，所以覺得非常開心和有趣。」雖然她跟寶拉久違工作、錄音拍MV，但沒有發生特別有趣的事情，「與其說特別有趣的事情，能夠久違的一起錄音、拍MV讓我覺得很開心，印象很深刻」。

新歌《No More（Ma Boy）》推出後，團體久違上電視台音樂節目打歌，但她跟寶拉被攝影大哥要求「表現得更青春一點！」，對於面對鏡頭以及要展現與過往不同的氣質，孝琳表示：「有點害羞又有點陌生，感覺很有趣。我們當時活動的時候沒有上班路拍照環節。還有粉絲過來，如果是我一個人的話，應該會更害羞，但是還好跟姐姐在一起，所以沒有那麼害羞。」

對於從團體活動變成一人，孝琳難免不習慣，但她卻樂見自己面對新的挑戰與成長，「首先最重要的是能學到很多東西、體驗到很多事情。在這過程中自身的成長和視野的開闊，能讓我領悟和感受到更多的事情，還有能把我的故事和我腦海中的繪畫，自由的展現在舞臺和音樂上，也是很大的好處。將來如果有機會的話，希望能跟其他藝人也合作」。

孝琳將於25日晚間6點在台北國際會議中心TICC舉辦演唱會，身材完美的她，知道台灣有很多美食，但自己會在表演結束後再大快朵頤，「公演前，基本上不怎麼吃東西。會感覺身體有點笨重，唱歌的時候也會有點不舒服..台灣有很多好吃的美食，我打算公演順利結束後再吃。」孝琳其實常來台灣，在2022年末疫情解封時，她曾於同年11月來台開唱12月參加台北跨年，對台灣已經熟門熟路，最習慣的事物則是熱情的粉絲和美食，「讓我感受到了更大的力量」。

▲孝琳台北演唱會。（圖／希林國際）
▲▼孝琳曾於2022年11月來台開演唱會，是當年疫情趨緩後第一個來台開唱的韓星（上）；相隔1個月再登台北出席跨年晚會（下）。（圖／資料照、希林國際）
▲孝琳答應過粉絲會再到台灣來表演。（圖／特約記者林柏年攝）
 
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