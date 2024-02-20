NBA／明星賽平淡無味挨批！美媒曝有球員喊話：出席應付額外報酬
NBA一年一度的全明星賽開打，雙方上演飆分大戰，最終由東區以以211:186取勝，然而這場比賽卻遭到外界批評，認為極度缺乏觀賞性，而該如何改善明星賽也成為討論焦點。有美國媒體透露，部分球員喊話希望出席全明星賽時，能夠再獲得額外的酬勞。
記者林之越/綜合報導
NBA明星賽昨（19）日由東區取勝後，飆下全隊最高39分、6助攻的公鹿球星里拉德（Damian Lillard）在獲頒MVP時，卻遭到球迷以噓聲回報，理由是因為明星賽整場比賽缺乏防守，被認為只是場平淡無味的練投大賽。
美國體育媒體《The Athletic》的記者Sam Amick在報導中就指出，有球員們私下表示，希望出席全明星賽能夠獲得額外酬勞。媒體分析認為這要求背後的目的，也和本季首次登場的季中錦標賽一樣，希望藉此增加球員的積極度，因為這是一個「付費打球的時代」（pay-for-play era）。
然而，明星賽其實並非沒有獎勵，依照本屆賽事的規定，贏下明星賽的球隊每人都能夠獲得10萬美金（約新台幣310萬元），而輸球的一方則是可以拿到2.5萬美金（約新台幣78萬元）。
不過有媒體認為，比起這種小幅度的獎勵津貼，球員可能更希望能獲得和季中錦標賽相似規格的額外報酬。
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