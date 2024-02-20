總統大選過後！民眾對新政府的期待 首要盼「改善房市」
國泰金控今（20）日公布今（2024）年2月國民經濟信心調查結果，其中有關時事題部分，詢問民眾2024年總統大選過後，對新政府的期待時，有25%的民眾希望優先改善房市，再來也有22%的人期盼新政府能創造就業機會與提高薪資。
記者顏真真／台北報導
針對民眾對2024大選後對新政府的期待，國泰金2月調查結果顯示，最多民眾期待新政府優先改善各項房市問題，占了25.1%，再來有21.6%的民眾希望新政府能創造就業機會與提高薪資水準，也有20.8%民眾期盼能維持通膨在適當水準。
同時， 也有12.8%則期望新政府能維持台美中三邊關係並參與國際經貿組織，另有10.1%民眾認為應該優先推動並調整產業政策，9.6%則期望完善政府財政與勞健保。
此外，對於2024出國旅遊規劃，國泰金調查結果顯示，有65.4%的民眾今年有出國旅遊計畫，其中 30.6%的民眾今年出國旅遊次數將會較去年增加，23.8%民眾出國旅遊次數與去年相同，僅11%民眾規劃出國旅遊的次數較去年減少，另有34.6%的民眾今年沒有計畫出國旅遊。
國泰金這項調查是在2024年2月1至2月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5826份有效填答問卷。