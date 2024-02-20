中國春節出遊、消費總額激增仍難轉困境　專家：恐進一步惡化

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另外，文旅部公布數據也顯示，中國民眾在國內出遊的總花費為6326億8700萬人民幣，年增47.3%，與疫情前的2019年相比也成長7.7%。
中國官方公佈的數據或許可以讓面對通縮壓力的中國決策者略略鬆一口氣，不過野村控股和高盛集團經濟學家估計，今年為期八天的春節，出遊民眾的人均消費比疫情前下滑9.5%，這使得外界關注中國民眾消費力下降問題。
雖然今年中國農曆春節期間中國民眾的出遊和消費意願似乎出現上升跡象，但中國整體經濟的困境依然如故，政府的決策者們仍然面臨多重的挑戰。春節期間出現的旅遊消費激增現象能否持續，能否減緩通貨緊縮壓力，目前還很難說。
中國政府目前面臨的一大挑戰就是如何在通縮壓力日漸明顯的情況下，推出更多刺激經濟的新措施。
報導提到，房地產業做為支撐中國經濟的重要產業，卻是寒冬依舊，不斷出現財務問題和營收持續下滑的情形，市場持續萎靡，中國人民銀行（中國央行）被迫降息以促進成長。
同時，地方政府債務風險、外資大舉撤離、青年失業率高居不下、經濟成長乏力、中國股市跌跌不休令股民血本無歸，這些問題都難因短期的蓬勃而改善轉變。野村中國經濟學家陸挺表示，進入春季之後，中國經濟下行的狀況可能會進一步惡化，，敦促市場參與者保持謹慎。