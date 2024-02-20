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電價擬漲！台電1數字露玄機　就連330度以下民生用電恐怕都要漲

▲電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題。（示意圖／台電提供）
▲電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題。（示意圖／台電提供）

記者鄭妤安／台北報導

電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題。據悉，高壓及特高壓的產業用電大戶代表產業如半導體，將在這新一輪電價調升中承擔最多漲幅。此次電價調漲將納入民生用電，千萬用電戶恐不分級距全面調升，且過去享受很長一段時間「凍漲」待遇的330度以下民生用電，這次恐怕漲定了。針對漲勢消息隨著時程不斷逼近愈趨明朗而引發民怨，經濟部長王美花今（20）日親上火線回應，330度以下民生用電電費是1.63元，但台電發電成本不含稅達3.93元，含稅則超過4塊錢，故整體將一併考量。

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台電去（2023）年在獲稅收超徵500億元補助後，全年虧損仍達1985億元，累計虧損約3820億元。約莫在去年8月，台電因累虧4000億，恐要全民幫忙買單的爭議甚囂塵上，為此，台電與經濟部高層都曾在接受媒體聯訪時多次強調，政府為穩定物價，台電持續在第一線扮演「消波塊」的角色，吸收成本抵擋通膨，去年獲政府500億元補助，今年也會爭取政府補貼支持。

經濟部今年已編列千億元台電增資預算，並獲立法院通過，台電將於本週23日召開股東臨時會通過增資案，資本額將擴大至5800億元。然而，台電增資速度比不上虧損速度，王美花今日出席立法院「提出施政方針及施政報告並備質詢」前受訪表示，若無政府預算的撥補，或將電價調漲，台電年底恐有財務危機。由於各方都在爭取歲計賸餘這塊大餅，經濟部能否爭取超過千億解決台電虧損，而能因此少漲電價，目前仍有變數。

台電於前年及去年都有調漲電價，平均分別上漲8.4%及11%。2022年7月高壓、特高壓的產業用電大戶漲15%，考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。2023年4月高壓及特高壓產業用電大戶調漲電價17%，低壓產業用戶以内需、微中型企業為主，調漲10%，住宅每月用電1001度以上調漲10%、用電701度至1000度者調漲3%，小商店則是每月3001度以上調漲5%。

根據媒體最新報導指出，高壓及特高壓產業用電大戶將在新一波電價調整中，承擔最多漲幅，預期調幅超過1成，代表產業即半導體製造業。而各界最為關心的民生電價也將是此次電價調漲瞄準的第2類群體，1357萬戶民生用電擬不分級距全面調漲，超過20年電價只降不漲的330度以下民生用戶，這次恐怕漲定了。

王美花透露，電價的各項方案仍在規劃階段，不過目前可以確定的是用電大戶需承擔較多的調漲義務，在電價設計上減緩對一般民眾的影響，另外，她隱晦表示，330度以下民生用電電費是1.63元，但台電發電成本不含稅達3.93元，含稅則超過4塊錢，故整體將一併考量。

面對電價調漲恐引發的民怨，她強調，台電是國家的，也是大家的，國人都希望能穩定供電，也希望看到台電穩健經營不會倒，原則上，經濟部仍會持續爭取政府財務支持。

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